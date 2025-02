On misli da imam moć manipulacije: Sofija ogolila dušu nakon razgovora sa Terzom, pa priznala da nikada nije imala zle namere prema njemu! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a na prvom snimku koji je prikazan su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević, koji su u izolaciji razgovarali o njihovom odnosu.

- Sofija na kraju je došlo na tvoje, da je glavni problem bio nepoverenje - rekla je Ivana Šopić.

- Interesantna razgovor. Čekam da vidim šta će on da kaže - rekla je Sofija.

- Zamerio ti je da su ti se svideli Gastoz i Mateja - rekla je Ivana.

- Znam da on zna da se meni niko iz kuće ne sviđa. On ima strah da ja imam neku moć manipulacije, misli da ću da ga izmanipulišem. Svideo mi se stvaro, nikada ga ne bih manipulisala, ali eto, nepoverenje je učinilo svoje - rekla je Sofija.

- Drago mi je što smo popričali, imali smo lep razgovor. Pitala sam ga sve što sam želela, i odgovorio mi je baš onako kako sam ja pričala. Nekoliko puta sam i na klipu rekla njemu da me je izdao, on je pričao da hoću da ga ukanalim. Smatram da me je tada izdao, trebao je da razgovara tada sa mnom, kao ovaj razgovor što smo imali - rekla je Sofija.

Autor: K.K.