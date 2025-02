Šok!

Nakon razgovora sa Borislavom Terzićem Terzom i čitavog haosa koji je nastao, Sofija Janićijević, uputila se u pušionu, pa tamo razgovarala sa Teodorom Delić.

- Dača dolazi, ja posle toga nisam želela da se vraćam na žurku. On mi je preneo da su otišli kod Drveta, Sofi, Gastoz i Mateja i poslao me je da vidim da li su se poljubili Sofi i Mateja. Pitala sam Nenada, i samo sam videla obezbeđenje. Počeo je da priča da se gledamo celu noć, što me ne ostavi na miru više - rekla je Sofija.

- Branim ga koliko mogu, ja ono što pričam, ne mislim - rekla je Teodora.

- Treba svi da mu pričaju da mu ne trebam ja, da me ostavi na miru, svakog dana. Samo kada bi našao devojku, bilo koju, samo da me ostavi na miru - rekla je Sofija.

- Šta ti je rekao sada? - pitala je Teodora.

- Da ga ja lažem sve ovde - rekla je Sofija.

- Istripovao se baš za Gastoza - rekla je Teodora.

Autor: K.K.