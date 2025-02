Otapa se praznina i jaz: Kačevenda sigurna da Terza krije emocije, i da samo čeka jednu stvar od Sofije! (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić, kako bih zajedno prokomentarisale razgovor Bore Terzića i Sofije Janićijević.

- Šta da kažem, konkretno što se tiče klipa, Terza izbegava odnos sa Sofijom zbog nepoverenja. Mislim da on misli da ona očekuje više od muškarca, kako ona njega doživljava niže. Ne vidi sebe kao muškarca pored kog bi Sofija bila, verovatno zbog kompleksa. Mislim da će ga ona ostaviti čim izađe, i da će do kraja sve uništiti sa Milicom - rekla je Anđela.

- Rekao sam da ću Milicu zvati čim izađem - rekla je Anđela.

- Evidentno je da se plaši odnosa sa Sofijom, drži se on onoga što mu je Milica rekla, ali sve više preovladava ovo - rekla je Anđela.

- Ovo je trebalo da se desi mnogo pre, kada smo mu to govorili, mislio je da mu želimo zlo i da mu radimo o glavi. Drago mi je da shvata da dete nema veze sa ovim odnosima. Evidentno je da ima osećanja prema njoj, ne može on to više da sakrije. Okej to nepoverenje, ali i ona ima razloga da ne veruje njemu. Drago mi je što su pričali . Govori joj kako ona njega hoće da navuče, pa kako je to moguće, ako nemaš emocije. Otapa se ta praznina i taj jaz između. Njihova veza nije bila puna uvreda, kao ni posle veze. To sam mu ja i danas rekla. Nadam se da će im biti jasno da mi nismo tu da ih razdvajamo, da samo oni mogu da poprave ovu situaciju - rekla je Kačevenda.

- Bacila sam mu rovca jedom da se Sofiji neko sviđa, a on je već dan nakon toga počeo da komentariše za Gastoza i Mateju, to su sve nebuloze. On kao da čeka samo njenu potvrdu da ona hoće da se pomiri - rekla je Kačevenda.

