Beži od ljubavi?! Aneli otvorila dušu pa priznala da ima simpatije prema Luki, plaši se i ne želi samo jednu stvar, a onda najavila ŠOK potez! (VIDEO)

Priznala emocije?!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić, a ona je prokomentarisala svoj odnos sa Lukom Vujovićem, kao i njegov odnos sa Sandrom Obradović.

- Luka i ja već duže vreme imamo simpatije jedno prema drugom. Sve više mi je drag i prija mi. Sa Sandrom nikad nisam pričala, nije mi prijala nikad. Videla sam u poslednje vreme da moje simaptije mogu da pređu u nešto veće. Pokajala sam se što sam dopustila ono u utorak, jer mi prirasta srcu. Na silu ću se odvojiti od njega, jer ne želim da uđem u vezu ovde. Nisam zaljubljena u njega, ali ovo može da pređe u nešto više - rekla je Aneli.

- Luka je šampion gluposti u poslednje vreme. Ovo su čiste emocije, ali pod ručnom. Muljaju nešto, ali meni je sve jasno kao dan. Utorak je bio samo logičan sled događaja, ponašali su se kao da su u braku. Nije mi jasna Sandra, rekla je da im veruje, kada su šetali sa Leom oko fontane. Konkretno Aneli i Luka su i te kako bliski - rekao ja Mića.

- Pričao sam ja sa njom, rekao sam joj da ja nisam za nju. Nije ona kriva, samo ona nije ono što ja tražim. Možda je glavni uzrok njena hladnoća. Kada uporedim Aneli i nju, nemam poverenja u Aneli. Jedna mi je lepa, druga privlačna. Sa Aneli sam srećniji, vreme mi prolazi brzo - rekao je Luka.

- Sandra je ovde iskorišćena. Luka nije ispao korektnan prema njoj, bila mu je lojalna. Sa ovakvim ponašanjem i lepotom, mogla je da ima koga je htela. Pukla je, ali je jako povređena. Ne želi da pokaže to zbog ega i dostojanstva. I te kako je loše i povređena, dala mu je srce na dlanu, a on je zgazio. Aneli je pokazala da gleda samo svoje du*e, a on je zamenio zlato za blato. Aneli je plakala ovde kako joj je neko oteo muža, a sada se meša direktno u vezu. Umešala se u odnos i uništila sve - rekao je Uroš.

- Nema opravdanja za ovakvo Lukino ponašanje, Sandra mu se stvarno svidela. Mislim da ga je to prošlo, vizuelno mu je najlepša i ima ponašanje za primer, ali ona nema energiju. Njemu treba neko ko je vrcav i pun energije - rekao je Karić.

- Mislim da Luka nikada nije imao emocije prema Sandri. Aneli me je šokirala da sada baš na dan zaljubljenih priznaje da ima emocije prema Luki. Sandru ne žalim. Nije mi jasno zašto sada Aneli želi da se pomeri - rekao je Ivan.

