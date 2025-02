Ti si najveći blam: Aleksandri prekipelo, pa žestoko uzvratila udarac Milovanu, sasula mu u lice sve što je imala! (VIDEO)

Prekipelo joj!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a na narednom klipu koji je prikazan je Milovan MInić, koji ogovara Aleksandru Nikolić i Ivana Marinkvovića.

- Danima već mislim da Milovan ima kontra psihologiju, Milovan moli boga da mi nikada ne budemo zajedno, a govori kako ćemo biti - rekao je Ivan.

- Misliš da će pokušati da joj se približi? - pitala je Ivana.

- Malo pre je blago komentarisao klip kod drveta. Znači jasno je da on spušta loptu sada. Njemu je bitno samo da ja nisam sa Aleksandrom - rekao je Ivan.

- Pa rekao sam iskreno sve, uporedio sam ih. Tužio sam Jelenu kada je bilo ono za cif, to sam kasnije stopirao. Dobar sam sa Jelenom, sa svima sam ovde manje više dobar - rekao je Milovan.

- Stalno govori ovo 'zna on šta radi' - rekao je Ivan.

- Pa zna cela država šta radiš - rekao je Milovan.

-Ti meni sada laskaš, ispada da ja znam šta radim, ja sam nemam pojma - rekao je Ivan.

- Sve ovo je deo njegove igre. Sada igra toplo-hladno. Ništa ne radim planski za razliku od njega - rekao je Milovan.

- Milovan sada priča da je Ivan sve što je on. Sve što priča da Ivan meni radi, ustvari je to radio on. Neka se odluči ko je sada manipulator, jako je kontradiktoran. Došao si ovde da pričaš da sam ja manipulator, i sada menjaš priču. Od tebe Milovane nema većeg lažova i prevaranta. Da sam najgora, od mene si gori. Ti si najveći blam u životu. Kada je čuo da sam rekla za Karića, rekao je da će da ponovo pušta moje klipove neke - rekla je Aleksandra.

- Eto Dačo kako si jadan, rekao sam to samo da vidim da li ćeš da odeš da preneseš. Mom telefonu niko nema pristup sem meni - rekao je Milovan.

- Ti si za sprdnju, boli me ku*ac za njega. Moja mama je u pravu od svih sam napravila gospode. Isto kako si upoređivao mene i Jelenu, tako je upoređivao i svoju ženu sa mnom, fuj kako je odvratan. Džiberčino jedna - rekla je Aleksandra.

Autor: K.K.