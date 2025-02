Mora neko da odbrani našu vezu: Anđela otkrila da je njena srčanost najveći problem u njenom odnosu sa Gastozom! (VIDEO)

Anđela otkrila detalje razgovora sa Gastozom!

U toku je emisija 'Pitanje novinara', a voditelj Darko Tanasijević za sam početak imao je pitanje za Anđelu Đuričić. 

- Da li da ti čestitam dan zaljubljenih? - pitao je Darko.

- Počeo mi je karastrofalno, bila sam na ivici živaca. Sada je sve pod kontrolom, samo sam malo umorna - rekla je Anđela.

- Kako si se osećala kada te je Gastoz ostavio na dan zaljubljenih? - pitao je Darko.

- Svaka čast Marku, kako me je slušao dva sata. Sinoć od emisije nismo imali nikakav vid komunikacije, pokušala sam da mu priđem, nije želeo da priča. Danas kao grom iz vedra neba, mi je govori da nikada više nećemo biti zajedno. Šokirao me je, bila sam jako besna. Popričali smo sada o svemu, sada sam okej. Osećala sam se poniženo danas, sve i da je bio neki razlog trebao je nasamo da mi kaže - rekla je Anđela.

- Šta si shvatila danas posle razgovora? - pitao je Darko.

- Nisam ni ja tip koji voli česte rasprave oko istih situacija, to je ono što on najviše zamera. To su te situacije za stolom, pa krenem da se svađam,raspravljam, širim temu. Najviše mu smeta to, što sve srčano prihvatam, ali takva sam, srčana sam - rekla je Anđela.

- Da li znate na koji način ćete funkcionisati dalje? - pitao je Darko.

- Da je bila neka konkretna situacija, znala bih. Poenta je u mojim reakcijama. Ne može da shvati da mora neko da brani našu vezu za stolom. Kada se pusti neki naš klip, ovde ljudi kažu da je on sa mnom na silu, a onda za mene kažu da ja trpim mnogo. Imam potrebu da odbranim našu vezu nakon toga - rekla je Anđela.

- Koliko te bole ti komentari? - pitao je Darko.

- Danas smo pričali o tome, od Nove godine su isti komentari uvek...Niti ja njega teram da bude sa mnom, ne uhodim ga, ne progonim, a to se ovde tako komentariše - rekla je Anđela.

- Šta on treba da promeni u svom ponašanju, da bi drugima dokazao da nije sa tobom na silu? - pitao je Darko.

- Naravno da je loše kada ne ustane i ne odbrani našu vezu ovde, nego ustane i sp*da se ovde. Daje im za pravo da komentarišu još gore, i da misle da je njemu sve sp*dnja. Sinoć smo imali situaciju da Karić i Mateja komentarišu na surov način, on ćuti, umesto da demantuje, osećala sam se da moram da ustanem da nas odbranim, kao što mi je i on ranije to tražio. Pokušala sam da ispravim, na kraju je ispalo da sam još i ja kriva. To sam mu i rekla u razgovoru danas. Zamerila sam mu to, ali rekla sam mu da neću ni da ćutim ni da pričam. Samo ću da sedim i da klimam glavom, jer ne mogu da njegove uši zadovoljim - rekla je Anđela.

Autor: K.K.