Vaučer nije garancija sreće: Đedović smatra da Nenad od Anđele pravi ludaču, žestoko osudio njihove postupke, a evo da li im vidi budućnost! (VIDEO)

Opleo u svom stilu!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', a naredno pitanje bilo je za Marka Đedovića.

- Da li su Gastoz i Anđela opet gurnuli probleme pod tepih? - pitao je Darko.

- Kupili su mir. Anđela sve što je pričala danas, sada negira. Govori da je bila nervozna. Mogla je da burno reaguje, ali nije izmislila ništa. Ivan i on su danas stavili nju i Aleksandru u isti koš, da je Karić najveći problem - rekao je Marko.

- Ustručavam se sada da komentarišem, ispada kao da držim Anđeli stranu. Šta mi sada treba da pomislimo, da je ona luda devojka, da je ovom jadnom čoveku koji samo hoće da nasmeje narod, a ona je dovedena da mu život upropasti i ja da to podržim. Što on po svaku cenu treba da nasmeje narod? Koga boli uvo. Ne smatram da su ovo šale, mislim da Karić i on nemaju opšte lepo mišljenje jedan od drugom - rekao je Đedović.

- Taman posla - rekao je Gastoz.

- Koje su ovo gluposti. Nemaš loše mišljenje o čoveku koji ti baca kosku, pravi ti problem u vezi. Samo jedan logičan odgovor da dobijem na sve ovo, a da nije 'šalio sam se', prvi bih rekao da sam pogrešio.

- Da li smatraš da će vaučer za opremanje stana koji su danas- dobili, ostati neiskorišćen? - pitao je Darko.

- Pa nije isključeno, vaučer nije garancija sreće. Ne shvataju ozbiljno ništa. On spušta loptu sa svakim ko je u nekom momentu izvređao Anđelu - rekao je Đedović.

- Ta li je ova nova situacija samo potvrda onoga što ti misliš, da on od Anđele pravi ludaču? - pitao je Darko.

- Govori sada da je ona 'Netflix', spr*a se ovde i dalje. Ali ništa strašno, ko ih je*e. Uvek ću da budem tu da popričam, da ne trpi program - rekao je Đedović.

- Ne, ajde da ljudima tražimo mane samo - rekao je Gastoz.

- Znaš koje sam mane ja tebi mogao da nađem. Opet kažem ko ih je*e. To je sve 'drži vodu, dok majstori odu' - rekao je Đedović.

Autor: K.K.