Zapušio usta svima: Gastoz ovim potezom matirao učesnike, a evo zašto trpi Anđelu! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi otkrio zbog čega trpi Anđelu Đuričić, a on je istakao da je to dokaz ljubav.

- Gastoze šta je tebe to iznerviralo i izbacilo iz takta? - upitao je Darko.

- To su normalna dešavanja, ali pošto mi nemamo turbulentnu vezu, onda jedna naša sitnica dovede do toga da pričamo o karbonari sat vremena. Nije istina da sam se ja promenio i da ne mogu da je trpim. U početku sam pokušao da joj pomognem da reši neke stvari. Ovde smo već u vezi tri meseca, pa mora i ona neke stvari da zna o meni. Ja se nekad osetim kao da me podje*ava za neke stvari - rekao je Gastoz.

- Šta si ti shvatio iz njenog jutrašnjeg odbijanja karbonare? - upitao je Darko.

- Bio je dogovor da Luka napravi karbonare, rekao je od 12 do 2, bilo je u jedan. Mi smo tek ustali i nisu se ni meni jele, ali ja želim da ispoštujem drugare. Ja se ne foliram, nego ne želim da ispadnem drugar. Ona kad ustane ujutru ima taj gard ozbiljan, zamisli ona kaže: ''Idi uživajte'' - rekao je Gastoz.

- Kakva je Anđela bila u utorak? - upitao je Darko.

- Nije bila lepa, popila je više i ne želim da se slika tako ona. Ja sam sad negativac u celoj priči - rekao je Gastoz.

- Kakva je to njena faca bila? - upitao je Darko.

- Darko, nije bilo lepo. Ne želim ja nju da skrnavim, ali stvarno - rekao je Gastoz.

- Kakav je tvoj sukob sa Enom? - upitao je Darko.

- Ma Darko njeno ponašanje je jezivo. Izgleda poslednjih dana kao da je rasla na brdu, mufljuz ozbiljan - rekao je Gastoz.

- Gastoze svi pričaju da ti trpiš Anđelu samo zarad cilja? - upitao je Darko.

- Ja ne znam, kao da sam ja sad neka vau, pa on mene mora da trpi - rekla je Anđela.

- Sve i da se trpimo, to je dokaz ljubavi - rekao je Gastoz.

