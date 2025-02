Šok!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević, po povratku s kratke pauze, podigao je Aneli Ahmić.

- Nisam nešto dobro, posle onog klipa danas koji sam videla, bila sam dosta mršavija, crna - rekla je Aneli na samom početku.

- Danas vam je jasno na koji način vaše druženje gleda čitav narod mesecima unazad. Zbog čega ti i Luka pokušavate da opravdate svoju bliskost kroz neke navodne zadatke i drugarstvo, kada je sve očigledno - pitao je Darko.

- Bebica je ozbiljan i ima ozbiljnu vezu, Luka nije bio u vezi. Kada sam ja tražila zadatak sa Lukom, Luka u vezi nije bio, kada sam sada ponovo tražila, Luka nije bio u vezi...Ja sam stalno s Lukom pričala o Sandri, ispitivala sam ga šta planira, skontala sam da on to ne smatra za ozbiljno - rekla je Aneli.

- Ti si se držila aktivno sa Bebicom i Teodorom, okej Bebica ti je bio drugar, ti si se družila s njima u paru, a ovamo si ti imala separatisano priču sa Lukom, a Sandra ti nije bila ni na mapi - rekao je Darko.

- Nisam je nekako nikada gotivila, provlačila me je na nominacijama, bila je uvek bezobrazna prema meni, zato je nikada nisam mirisala. Nazvala me je danas ološem, već duže vreme sam sa Lukom u tom nekom prijateljskom odnosu. Pitao si me zašto bežim od toga, ja ne želim da mi se desi nešto više sa Lukom, vidim gde je granica i onda se povučem nazad...Luka i ja legnemo u krevet da se zagrlimo, prošli put kada me je zagrlio, ja sam mu rekla da to ne radi, on se naljutio na mene i nije pričao sa mnom. Prijalo mi je da me zagrli, ali ne vidim sebe u vezi sa Lukom, ja sam iskrena - rekla je Ahmićeva.

- Ena ti je rekla da nikada nećeš biti članica La Familie i da te to boli, sada imaš idealnu priliku - našalio se Darko.

- Kaže da postoji mogućnost da me je*e neko iz La Familie, neće me niko je*ati odande. Ne postoji šansa da ćemo Luka i ja ući u odnos! Sada govorim i ponavljaću to 100 puta, ne postoji, jer je Luka za mene neozbiljan dečko! Ne blatim ga, odmah govorim da ne postoji šansa. Drag mi je, rekla sam sada da bi moglo da preraste u nešto, ali da to ne želim. Niti je ozbiljan, niti želim osobu poput Luke. Ne želim više da grešim ovde, šta se meni desilo zadnja dva partnera?! Je l' ja sebi treba da dopustim da se meni nešto loše desi?! - rekla je Aneli.

- Da li je taj osnovni razlog to što smatraš da je neozbiljan sa devojkama i ciljevima za budućnost - pitao je Darko.

- Nije to jedini razlog, meni je on simpatičan da se sa njim zezam i peckam, nisam se zaljubila u Luku. Luka mi je draži nego što mi je Mateja bio...Kada sam išla kod Drveta i tražila zadatak sa njim, ništa nisam osećala prema Luki, nije mi bio u tolikoj dozi simpatičan. I sada kada sam išla kod Drveta, ja sam se počela smejati i odmah mi je on bio u glavi. Jedva čekam utorak da odem kod Drveta, ali ću da odem kod Drveta da vidim šta će sada reći...Alergična sam postala na to ponašanje muškaraca, da dođe kralj neki - rekla je Ahmićeva.

- A Car na primer - rekao je Darko.

- (smeh). Ja bih jednostavno imala strah od toga da uđem u neki odnos, znam da bih bila izigrana u tom odnosu ili ponižena. Neću dozvoliti da neko vidi da je mene neko povredio...Mi se nismo ljubili, on je mene poljubio na blic i to za mene nije poljubac - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što je Sandra rekla da ste vas dvoje dva lažljiva ološa - pitao je Darko.

- Ona ima pravo to da kaže kao povređena žena, on se igra sa Sandrom opet, nek on to pegla, ne zanima me šta on njoj govori. Ona je povređena i ima pravo da bude povređena, ali ja smatram da ja nisam ološ - rekla je Aneli.

- Kako ti komentarišeš to što te mnogi krive za raskid Luke i Sandre?! Smatraju da ti imaš udela i da ste ti i Luka gradili svoj odnos, koji je intenzivniji od njihovog odnosa, njoj iza leđa - pitao je Darko.

- Itekako nas je viđala ovde, nismo mi bili u Odabranima, nego ovde, sve je to bilo ovde u sobi. Sve smo to radili ovde transparentno, sve je to ona znala i viđala. Pitali su je mnogo puta: "Zbog čega ne želiš da priznaš da ti smeta Aneli?", možda nije htela da prizna zbog toga što je njegova mama nas podržala, pa nije htela da kvari sliku o sebi kod njegovih. Zamerala je Draganu i Ivaniju, za njih je govorila, što mene ne bi rekla?! - rekla je Aneli.

- Voleo bih da mi uporediš svoj ljubavni klip sa Lukom sa ljubavnim klipom Sandre i Luke - rekao je Darko.

- Videla sam da Sandra i Luka vode razgovore, pričaju neke gluposti, nema žara i osmeha, a naš je delovao kao pravi ljubavni klip. Namontirano je kao da smo u ljubavnoj vezi, a kod njih mi nema tog žara. Smatram da su oni na silu ušli u odnos, sami sebe su prisilili. Luka je sebe prisilio, to je moje mišljenje. Ja sam njega non-stop pitala što ne uđu u vezu, sve sam ga to ispitivala, on je meni govorio da to ne želi i da to ne oseća - rekla je Ahmićeva.

Autor: Nikola Žugić