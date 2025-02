Šok!

U toku je emisija 'Pitanje novinara', a sledeće pitanje Darko Tanasijević imao je za Luku Vujovića.

- Zbog čega se uvek nevešto izražavaš kada pričaš o svom odnosu sa Aneli? - pitao je Darko.

- Meni ona prija, ali to je ranije bilo više u prolazu. U tom nekom periodu sam bio 24/7 sa Sandrom. U poslednjih nekoliko dana provodimo vreme zajedno - rekao je Luka.

- Šta te sputava da budeš u nekom ozbiljnijem odnosu sa Aneli? - pitao je Darko.

- Nisam ramišljao o tome. Stvarno mi prija ona, nasmejan sam, ali nisam imao taj neki osećaj da bi ušao sa njom u vezu. Gledao sam taj naš odnos drugarski - rekao je Luka.

- Neki su rekli da sediš na dve stolice, ili da si pokušavao da sediš na dve stolice - rekao je Darko.

- Nisam ja gledao nikad na to tako, ne znam šta da kažem na sve to - rekao je Luka.

- Ajde da napravimo retrospektivu tvog odnosa sa Sandrom. Imao si 15 prepreka, a ipak si ušao u vezu sa njom - rekao je Darko.

- Opravdavam sve to zbog njene dobrote. Ona je meni vizuelno bila najlepša u kući, i dalje je. Došao je trenutak gde sam pomislio da je možda ona nervozna jer se taj naš odnos razvčaći, ja sam bio sve hoću - neću. Zato sam pokušao da uđem u vezu sa njom - rekao je Luka.

- Nije istina, čekao si moju potvrdu - rekla je Sandra.

- Kako sam čekao tvoju potvrdu, kada smo se poljubili noć pre nego što ću da odem - rekao je Luka.

- Svidela mi se, ne kažem da nije. Najlepša mi je u kući, ali ja sa njom ne vidim budućost - rekao je Luka.

- Čime ona budi takav bes u tebi? - pitao je Darko.

- To je bilo u Odabranima, slagala me je. Rekla je da me je lagala i u vezi. Menjala je priče, jedna je bila da joj je Milena rekla da mi tako kaže, onda da je htela da me proveri. Nekako bila je drska previše prema meni, nisam video nežnost. Danas kada sam gledao ljubavne klipove, između nas nema ničega, ni jedan zagrljaj ništa. Kada kažem da sam nesrećan, ispada da sam ja hteo samo trofej, onda bih bio sa njom samo mesec dva, a ne toliko vremena - rekao je Luka.

- Kakvoj ženi ti težiš na pragu četrdesetim? - pitao je Darko.

- Ne znam, ali ona nije za mene. Izvukla bi sve najgore, sada da li bi ja bio kriv ne znam. Samo nisam srećan. Ispada da ja nju ponizavam, pre ću sebe da ponizim. Napolju sam još gori, njoj treba neko ozbiljniji. Nisam sa devojkama i društvom ozbilja, ozbiljan sam u poslovnom smislu - rekao je Luka.

- Zašto dolaziš i tražiš razgovor sa mnom onda? - pitala je Sandra.

- Prišao sam joj malo pre, rekla mi je da će ujutru da me izvređa kao konja. Kriv sam ja, nisam trebao da ulazim u vezu sa njom. Nadam se da napolju nije ovakva, ona da ima energiju kao Aneli, a da izgleda kao ona, zaprosio bih je ovde - rekao je Luka.

Autor: K.K.