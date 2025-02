Uvukao je u svoju CENTRIFUGU! Ivan jedva dočekao svojih pet minuta, pa izribao Aleksandru zbog NEJASNIH izlaganja (VIDEO)

Šok!

Aleksandra Nikolić sela je na kauč sa Ivanom Marinkovićem, te su tom prilikom porazgovarali o svom odnosu.

- To sve zvuči kao izgovori za izvlačenje iz kompletnog odnosa sa mnom - ponavljao je Ivan.

- Dobro, sada je drugačije nego pre, pre se menjalo u danu - rekla je Aleksandra.

- Meni sve ovo deluje kao veliki izgovor. Ovo sada što si mi ispričala, izgleda mi da ti ne možeš sebe da dovedeš u situaciju i da napraviš najbolju moguću priču u glavi, nego ti samo nadograđuješ priče...Ti si sada i njega uvalila kada si rekla da si videla obostrano - rekao je Ivan.

- Bila sam pijana - rekla je Aleksandra.

- To se rešava ovako, Joca me pita: "Rekao si da ti je rekla da je sanjala golog muškarca", ja sada ustanem: "Ne, to nije istina, slagala sam". To si trebala onda ovako: "Mislim da sam se ogrešila o Ivana i Stefana", to se jednom rečenicom reši, a ti svakim danom sve nešto novo dodaješ - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić