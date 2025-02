Šok: Keti izabrala Anđelu za najodaniju osobu, Gastoz pred svima pohvalio svoju devojku! (VIDEO)

Ovo mnogi nisu očekivali da će uraditi!

Veliki šef takmičarima "Elite" dao je novi zadatak. Oni danas moraju da glasaju za tri najodanje osobe u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Ena Čolić dala je reč Katarini Samardžić Keti.

- Lule mi je pokazao najveću odanost, on stoji uz mene od početka do kraja. Mislim da je Dačo udan prema Sofiji. Što se ljubavnih odnosa tiče to je definitivno Anđela - rekla je ona.

- Na prvom mestu je prema meni Dača. On je od prvog momenta do danas bio uz mene. Drugo mesto mislim da je Milena Kačavenda, žena od poverenja. Nju niko ne može da navuče i samo iznosi ako ona želi. Treće mesto Gastoz, čuli smo da se priča o devojkama nikad nije pričao sa kim je bio, ko su mu ovde bivše, ne hvali se - govorila je Sofija.

- Držaću se ljudi sa kojima najviše provodim vreme to su Marko Đedović, Stefan Karić i Gastoz - rekla je Milena Kačavenda.

- Što se tiče odanosti Anđela je na prvom mesto naravno. Bilo bi suludo da kažem da je na nekom drugom mestu. Na drugom mestu Kačavenda imamo super odnos od samog početka i nikad se nije desilo da mi je nešto uradila. Na trećem mestu moj brat Lule, koliko mi je odan može da se vidi na njegovoj levoj ruci - pričao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić