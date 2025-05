Ja to najbolje vidim jer... Matea iz prve ruke otkrila šta se dešava u krevetu Anđele i Gastoza (VIDEO)

Mnogi ovo nisu očekivali da će čuti!

U toku je podela budžeta Matee Stanković. Ona je naredni mali budžet dala je Eni Čolić.

- Naš odnos je bio turbulentan. Mi smo se u početku družile, pričala si mi neke stvari, možda si mislila da ćeš brzo da me ispratiš kući. Nikad neću zaboraviti kad si mi rekla šta si imala o Miljani i kad si mi prišla u diskoteci i rekla da me razumeš jer si imala vezu sa ženom. Ja tebi to niakd ne bih rekla da me prva nisi vređala i da me prva nisi ponizila. Ti si mene prva izdala, pa onda ja tebe. Verujem u tvoje emocije prema Peji, dosta vremena ste proveli zajedno i treba da date još jednu šansu. Vidim da ga voliš i da on voli tebe, ali ne znam zašto je tako hladan za stolom. Treba da zaboravite šta ste jedno drugom rekli i ja bih stvarno volela da vas vidim ponovo zajedno u odnosu - govorila je Matea.

- Anđela, mali budžet, izvini. Znaš da sam od samog početka uz tebe, kad su te svi pljuvali bila sam uz tebe. Sve mi žene smo lude kad se zaljubimo. Imam najbolje moguće mišljenje o tebi, drago mi je da si se promenila i uvidela svoje greške. Ja verujem u tvoju ljubav sa Gastozom, iako ovde kažu da ste fejk. Ja najbolje to vidim jer sam vaša komšinica i najbolje vidim koliko se cenite, volite i poštujete. Shvatile smo da znamo da kuvamo otkako smo u ljubavnom odnosu, pa se guramo u kuhinji. Volela bih ti da pobediš - govorila je Matea.

Autor: A. Nikolić