Niste odani, pa ni ne znate da prepoznate: Sanji prekipelo, raspalila rafalnu paljbu po cimerima! (VIDEO)

Nije mogla više da ih sluša!

Veliki šef takmičarima "Elite" dao je novi zadatak. Oni danas moraju da glasaju za tri najodanje osobe u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Ena Čolić dala je reč Sanji Grujić.

- Ja ne znam da li vi mene svi zaj*bavate sa vašim navođenjima? Možda niste odani, pa to ne znate ni da prepoznate. Navodite Sofiju koja je celu vezu pozdravljala Medu, govorila da mama zna gde su emocije, pričali smo da je ispoštovala Gastoza, stizala pitanja za Mateju. Parove navodite da su odani, a gledamo svakog četvrtka kako sve više kriva partnera i izvuku sebe. Ja ne mogu na to da budem gluva. Na prvo mesto Marko, mi u krevetu rešavamo probleme i to je odlika odanosti. Marko Đedović je tu da pomogne u svakom trenutku. Kad vidi da je neko pod tenzijom on okrene na šalu. On je odan i kad nije neko blizak, a mogu da zamislim kakav je tek kad jeste. Uroš Stanić mislim da kad ima prijateljstvo ne postoji odanija osoba od njega - rekla je Sanja.

- Na prvo mesto ću naravno da navedem mogu prijatelja Sofiju. Mi smo se ovde šalili da smo prijatelji spolja, a pokazali smo i onima koji su prijatelji spolja da smo bolji prijatelji. Na drugo mesto ću da navedem Marka Đedovića. Njemu mogu da se ooverim i kažem mnoge stvari. Na treće mesto ću moje prijatelje Teodoru i Bebicu, ali ću samo staviti Teodoru jer je ona mene navela, a on me nije ni pomenuo - rekao je Dačo.

- Za mene su to Sandra, Anđela i Terza - rekla je Ana Spasojević.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić