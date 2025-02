Ubija ženska sujeta!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovanu Pejiću Peji kako bi otkrio svoje mišljenje o Borislavu Terziću Terzi i Sofiji Janićijević koji su ovonedeljni potrčci.

- Terza i ja smo imali uvek dobar odnos, nikada se nismo svađali sem u Odabranima. Ko god je njega podržavao, sada mu je okrenuo leđa. Mislim da si ušao u vezu sa Sofijom zbog nekog svog kompleksa. I sam znaš da nemaš razuma i da voliš kafane i izlaske. To što radiš sa Draganom, radio si da bi Sofiji isterao inat. Sofija je tebe podbadala kako bi videla da li ti i dalje imaš emocije prema njoj. Dragani je prijalo i bilo joj je okej jer je njoj dosadno i volela bi da se druži sa svima u kući dok je s druge strane Mateja provalio šta Sofija radi i sklonio se - rekao je Peja, pa se osvrnuo na Sofiju:

- Na početku mi se tvoje učešće nije svidelo, sada mi se sviđa. Koketirala si sa svima na početku i to mi se nije dopalo. Smatram da ti je ovde jedini prijatelj u kući Dača, iako Dača nije nikome u kući prijatelj. Jedini ti je on prijatelj i uvek će biti tu za tebe. To što je onaj put ustao i rekao neke stvari i on se sam zbunio. Nije hteo da bude omražen u narodu i to itekako shvatam. Vi ste iskrena emocija koja će se nastaviti napolju, mislim da ovde nećete biti zajedno. On treba da pokaže svoj stav i ispoštuje Milicu. U celom krugu Sofiju smatram najvećom grešnicom, a zasigurno je najveći krivac Terza. Njega ću ostaviti - rekao je Peja.

- Ja sam Peju stvarno zavoleo, nikad neću zaboraviti njegove suze i zagrljaje kada mi je bilo teško. Pale su teške reči sa njegove strane, ali on je prišao i izvinio mi se - rekao je Terza.

- Mislim da je Terza ispao korektan jer nije bio u crvenom da bi me još više isprovocirao. Smatram ga svojim prijateljem - rekao je Peja.

- Terza je jedna od mojih dražih osoba u kući, nema nikakvih emocija o kojima oni pričaju. Mi se družimo, prija mi njegovo društvo. Dobar je za sebe, za druge jako loš. Mislim da je labilan i porodičan, sviđa mi se što ne odustaje od toga da će biti dobar otac. Ja ne vidim emocije između njega i Sofije. Mi se nismo razdvojili, doručkovali smo jutros zajedno što znači da me nije zaboravio. Mi provodimo u toku dana vreme zajedno - rekla je Dragana, pa se osvrnula na Sofiju:

- Ne družimo se i ne provodimo vreme zajedno. Mislim da joj odgovara rijaliti priča, ona bira kako će da bude njeno učešće ovde. Sviđa mi se što ćuti i ja ćutim. Ne moraju drugi da znaju šta ja mislim. Mislim da mi je namerno skrenula pažnju da ne trebam biti sa njim samo kako bi me odvojila od njega - rekla je Dragana.

