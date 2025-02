Šok!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč, odmah nakon Luke Vujovića, Mateji Matijeviću.

- Probaću da kažem o Terzi nešto što nisam prošle nedelje. Mislim da nisi dorastao zadatku koji ti se desio prošle godine, toj nekoj najlepšoj stvari koju čovek može da voli. To je nekako došlo iz vedrog neba i nisi mogao da poneseš taj teret na svojim nejakim plećima. Videli smo kako je ta vaša priča započela. Ja vidim tu jednog lika, jednu barabu, lik koji ide i muva sve redom...Klinac u duši, nezreo, popr*ljiv lik, je*ivetar klasičan, nisi bio spreman na te neke ozbiljne stvari, bio si pogubljen. Sve si ti to, i ta veridba, želeo da izneseš, to su neke ozbiljne stvari i nisi bio spreman na to. Da se sada, nakon pet šest meseci dešavaju neke stvari, razumeo bih možda kao zatvoren prostor, nikada ne bih razumeo, ali bih možda našao više opravdanja. Tvoje srce je bilo prvog dana. Dobri smo od lekarskog pregleda, Milica je top lik, krećemo se u nekom istom krugu, lujka je na svoj način, ali te neke stvari koje su donete za sto su budalaština i nisam srećan što se to priča - rekao je on, a onda je nastavio:

- Što se tiče Sofije, ti si mi najveći paradoks u kući, u kom smislu?! Da nema ovog postupka u kom si saučesnik, on je 80 odsto kriv, ti 20, možda imaš manji procenat krivice. Da nema toga, ti bi bila u mojoj glavi i o tebi bih pričao mnogo lepe stvari. Lepo si vaspitana devojka, imaš lepo držanje, fina si u komunikaciji sa ljudima, nisam te čuo da nešto preterano psuješ. Taj postupak je paradoksalan tvom biću i najgori je postupak za jednu ženu. Smatram da si neko ko ima isplanirana tri koraka unapred, stojim iza toga što sam govorio da si negde i ti bila toliko ponešena tim rijalitijem, mislim da si želela priču i bitnost i da si bila spremna da pregaziš preko svih stvari. Tebi cilj opravdava sredstvo, to ti je životna parola. Ti u nekim trenucima ne možeš očima da gledaš, ali kada se desi, na primer, da kada pošalješ Draganu, a ostaviš njega, tu ti dobijaš poene. Makevelista si, oni često idu i na svoju štetu, da bi nešto postigli - dodao je Mateja.

- Sam si rekao da nije bilo toga što jeste, da bi je drugačije komentarisao - rekla je Kačavenda.

- Da li misliš da ne bi izbila u prvi plan da nije ušla s njim u vezu - pitala je Ivana.

- Ne bi u ovoj meri. Sofi je dobra devojka, ima prijatnu energiju, ali nema tog postupka...Prva tema je uglavnom loš postupak koji se komentariše. To je moje mišljenje o tebi kao rijaliti učesniku i ti na to imaš pravo, pa i ja sam nekada povlačio neke poteze tako, ali nije rijaliti igrati se sa trudnom ženom. Moram da kažem za moj i tvoj odnos, pa je bilo prvi put da smo se spojili za pet meseci ta igra koju smo igrali, a ljudi su pomislili da se nešto dešava. Nismo se ni muvali, niti išta, ja sam znao šta ti radiš kada si me prvog podizala. Namazana si, da. Među nama nema ništa, nikada nije ni bilo, to tvrdim. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Matijević.

Autor: Nikola Žugić