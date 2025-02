Idi tamo gde te srce vodi: Korda se prebacio u ulogu profesora, pa Sofiji i Terzi održao čas ljubavi! (VIDEO)

Naočare mu pristaju!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kordi kako bi otkrio svoje mišljenje o Borislavu Terziću Terzi i Sofiji Janićijević koji su ovonedeljni potrčci.

- Što se tiče mene i njega, on i ja smo u korektnim odnosima. Što se tiče Sofije, ne zanima me ni njena prošlost ni bilo čija. Treba da gleda tamo gde je srce vodi, ostavljam Terzu, šaljem nju - rekao je Korda.

Naredni je reč dobio Božo Franić.

- Šta da kažem već je sve rečeno. Sve što sam rekao o njemu prošli put to i mislim. Imala si neke greške, trebaš da učiš na njima. Loše je to što se desilo, čovek uči na greškama ceo život. Nije na meni da osuđujem i sam imam loša dela. Niko nije savršen, koga god pošaljem vi ste tu do jula, tema ste. Biću džentlmen, pa ću poslati Terzu - rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.