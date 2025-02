SVIĐA TI SE: Slađa optužila Aneli da gaji emocije prema Caru, ona joj BRUTALNO odbrusila: Čula si se s Janjušem iza mojih leđa! (VIDEO)

Bukti rat!

Slađa Poršelina Lazić i Aneli Ahmić žestoko su zaratile, te su potegle brojne teme zbog kojih su okončale svoje prijateljstvo.

- Mene je Uroš saveotovao da se nikako ne čujem sa Janjušem, a ja sam to uradila, bez njegovog znanja. Tačno je da on nije bio za to da se vidimo - kazala je Aneli.

- Ti si meni rekla napolju da ti se dopada Car - dodala je Slađa.

- Čula si se napolju sa Carem - dodao je Stanić.

- Čuli ste se, jeste, ja to znam. Čak mi je i Maja je*ala mater jer sam ja podržala to - rekla je Slađa.

- A ti koja si se čula sa Janjušem? Čula si se sa njim, a nisi mi rekla. Rekla si Maji, lažljivice - dodala je Aneli.

- Rekla sam Siti da sam se čula sa Janjušem i kad - rekla je Slađa.

- Ti si jedno smeće - dodala je Aneli.

- Janjuš je tada meni govorio da sam smrduša jer sam se ''prodala'' zbog Janjuša, a za Aneli je rekao tad da ga je izdala - dodala je Slađa.

Autor: S.Z.