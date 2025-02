Aneli povukla neočekivan potez: Posle svega rešila da zauvek okonča njen i Lukin odnos, pa priznala: Želim da budem... (VIDEO)

Zauvek kraj?!

Aneli Ahmić prišla je Luki Vujoviću u ranim jutarnjim časovima kako bi mu saopštila da ne želi više nikakvu komunikaciju s njim obzirom da se njoj stavlja na teret da je loša, zbog čega se on nadurio i otišao da spava.

- Znala sam kakva su pitanja. Meni se ovde nameće da sam ja kriva što ste ti i Sandra raskinuli, kao da ste zbog mene - rekla je Aneli.

- Okej poštujem - rekao je Luka.

- Nema šta da se ti ljutiš na mene, ne želim da ti okrećeš glavu od mene. Ti znaš da si ti meni drag, ali ja ne želim sebe da blamiram. Ja sam prvo majka, drugo dovoljno sam prošla ovde godine pakao da bi me opet sada ovde proganjali. Ja niti želim vezu, niti mi to treba - rekla je Aneli.

- Ko je rekao da ja želim vezu?! - upitao je Luka.

- Ja pričam sad za sebe, znam da ni ti ne želiš. Pričaš sa mnom, pričaš sa Sandrom. Mene to ne interesuje, ispada da se ti igraš sa Sandrom i teraš joj inat. Ja ispadam negativac jer si ti došao i poljubio me na blic. Ja sam bila pijana, ti si bio pijan, nismo znali šta da radimo. Ja ne želim da budem deo te priče, prvenstveno jer sam prošle godine prošla pakao. Ja želim ove godine da izađem dostojanstvena. To što popijem i što se izblamiram, blamirala sam se do sad i više neću piti. Ja sam to sebi obećala. Ti si meni drag, znaš da se smejem uvek sa tobom, ali nije pametno ni za mene ni za tebe. Ja ne želim da pričaju da sam Sandri uzela dečka, ti trebaš lepo da se izraziš jer to nije istina. To što si ti dolazio kod mene, to je tvoj problem - rekla je Aneli.

- Ja nikada nisam radio njoj iza leđa - rekao je Luka.

- Ja ne želim biti deo vaše priče - rekla je Aneli.

- Važi, želim ti sve najbolje - rekao je Luka ljutito.

- Nemaš se ti šta ljutiti - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.