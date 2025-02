Greška u koracima: Keti jezik bio brži od pameti, pa se odala da želi kući čim su se Anđela i Gastoz pomirili! (VIDEO)

Sada je sve jasno!

Stefan Korda prognozirao je sa Matejom Matijevićem ko će naredni ispasti od učesnika ''Elite 8'', a u momentu kada je predvideo da će Katarina Samardžić Keti ispasti, ona mu je dala do znanja da bi to i volela. Ovim potezom je ona jasno stavila do znanja da joj se od pomirenja Gastoza i Anđele ipak ide kući, dok kad su bili razdvojeni nije htela da ide kući.

- Ajde prognoziraj mi ko ispada sledeći - rekao je Mateja.

- Sledeći je ovaj mufljuz, pa Matea, pa onda Boža ili Keti. Ima mnogo njih, a što se tiče mrvice, dok se k*ra, ona će ostati - rekao je Korda.

- Aleksandra, kada te budu ovi napudali, ti kaži: ''Ne pričam sa ljudima koji imaju manje od deset posto'' - rekao je Korda.

- Šta radi on, ovo je hit - rekla je Aleksandra.

- Keti ti u drugoj nedelji marta ideš kući - rekao je Korda.

- Iz tvojih usta u Božije uši - rekla je Keti.

Autor: N.P.