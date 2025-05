Klupko se polako odmotava: Anđela i Gastoz ukačili da Pavle šuruje s njegovom bivšom, on otkrio odakle vetar duva! (VIDEO)

Sada je sve jasno!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari ''Elite 8'' imali su prilike da komentarišu Anđelu Đuričić i Pavla Jovanovića.

- On je dečko koji je tebe vadio iz zatvora, kako mu se nisi poveravala? - upitala je Ivana.

- Koje su ovo priče? Mene je izvadila bivša devojka i još neki ljudi. Ja nisam hteo da pričam s ljudima mesec dana, ne mogu da pričam o svom privatnom životu - rekao je Gastoz.

- Ovde se zahvaljuje fanovima za patike, a ne zahvaljuje se Pavlu - rekao je Mića.

- Sada je valjda jasno Gastozu da sam mu rekla zašto iznosi Pavle neke stvari. Ne budi glup i shvati - rekla je Matora.

- Ja sam skapirala, Pavle je u dobrim odnosima sa bivšom devojkom njegovom i iznosi dokaze koje mu je ona ustupila - rekla je Anđela.

- Dečko koji je bio tu s tobom na ručku i kom si ti dugovao pare, on je meni rekao da si mu dužan 60.000 evra - rekla je Matora.

- Deset hiljada evra je u pitanju, a ne 60.000 evra - rekao je Gastoz.

- To nije Tozla, ali to su ljudi koji imaju kontakt s njim. Ja nemam nameru da se svađam s njim nego sve vreme pokušavam da ti skrenem pažnju da ukapiraš neke stvari. Posle par dana su izašle slike nakon tvog ulaska da je tvoja bivša šetala tvog kera - rekla je Matora.

- Gastoze je l' moguće da nisi svom prijatelju rekao da ne pljuje Anđelu? - upitala je Ivana.

- Ja razumem odakle vetar duva, ali oni mi lome noge. Ja tačno znam šta pričam i odakle vetar duva, ja ću sutra izaći odavde - rekao je Gastoz.

- Daj ne se*i bre, ima da se napijete na ručku i pomirite - rekla je Anđela.

- Vrlo je jasno da joj Gastoz ništa ne veruje, on nije glup, već mnogo pametan. Ja Pegija znam i on gleda u Gastoza kao u Boga. On ne bi bio izričit u tome da pljuje Anđelu - rekao je Ivan.

- Ti ljudi koji me blate dok sam ovde, znaju da sam ušao da stanem na noge, a oni mi ti iste noge lome - rekao je Gastoz.

