Šok potez Nenada Marinkovića Gastoza: Spustio loptu sa Urošem Stanićem, pa ga počastio srednjim budžetom! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je ''Podela budžeta'' Nenada Marinkovića Gastoza, a on je naredni budžet dao Urošu Staniću.

- Uroše, srednji budžet. Možda si šokiran, ali ja i ti smo spustili loptu. Mislim da si građen kao Milovan da niko ne bi imao ništa da ti kaže. Provocirao si me, umeo si da me izludiš, ali sada to više nije tako. Realan si i imaš dobre komentare - rekao je Gastoz.

Naredeni je budžet dobio Borislav Terzić Terza.

- Terza mali budžet. Jedini si čovek koji si uspeo da me uvredi u ovom rijalitiju. Iskreno nije mi se dopalo što si mi rekao ono za gasove, ali ti ni ne možeš bolje od toga - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.