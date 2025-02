Gastoz na meti brutalnih osuda: Munja kao oparen skočio na njega, Bebica ga urnisao žestokim kritikama! (VIDEO)

Haos tokom podele budžeta!

U toku je podela budžeta Nenada Marinkovića Gastoza, a on je naredni mali budžet dao je Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Imaš to nešto što ribe vole. One to žele, daš im ono što žele. Odbojan si i to ih loži i pali, ko to može da ti zameri? Igraš se sa emocijama, ali kad ih povrediš one ti se vrate. Neverovatno je da se nisi opredelio ni za jednu, a da ti sve tri sednu u krilo. Razočarao sam se za pivo. Mi progovorimo po koju. Ne mislim da si loš, za pivo si me razočarao - govorio je Gastoz.

- Ja ne znam što vi ćutite kad vam kaže na tri lepe reči? Ja ću da se složim sa Bebicom da mu je za Anđelu bila prva rečenica da treba da osvoji prva tri mesta, znači bitan je samo rijaliti. Sviđa mi se ova Anđelina podela budžeta, ona diktira. Ne možeš da mi kažeš da imaš lepo mišljenje o Karići i da imaš lepo mišljenje o Đedoviću. Ti si mene namestio, šta mogu da očekujem od tebe? - pričao je Munja.

- Dobacivao si golišavoj devojci koja je tuđa. Dobio si šta si dobio, obukao ti gaće i digao te na noge, a ona se izvinjavao pola sata - rekao je Gastoz.

- Ti si kupio Uroša Stanića sa 4000 dinara i on je prećutao - dodao je Uroš Stanić.

- Tvojoj podršci svaka čast. Ti si juče imao reakciju kad sam ja rekao da nećete biti zajedno - rekao je Munja.

- Zašto mislite da imam reakcija na vaša mišljenja? - pitao Gastoz.

Gastoz je Nenadu Macanoviću Bebici dao mali budžet, a Teodori Delić srednji.

- Bebice, mešaš mi se u vezu. Super si komentator, ali mislim da neke stvari prvo treba da počistiš oko svog dvorišta. Isteripovao si mnogo veliku bidnost jer ti je neko rekao da to dobro radiš, pa si raširio vramena. Kad treba da komentarišeš sve ti je negativno, ništa ne valja, sve su k*rve i p*deri. Jedino što sam čuo da si pohvalio je Anđela, a ostalo su sve loši ljudi. Ti rokaj i komentariši. Ja mislim da ti sutra izmisliš lek protiv tumara da će uvek biti njima u glavi kako guraš Miljanu u kolicima. Šta god budeš ovde uradio i govorio da je sve budalaština ti si opet lik koji je ušao preko Miljane Kulić, davao joj emocije i svašta doživeo. Uhvatio si sindrom dobre ribe, pa misliš da si dobar frajer. Ponašaš se kao da si Hogar. U narodu ćeš zauvek ostati bivši dečko Miljane Kulić - pričao je Gastoz.

- Ti si za mene i dalje folirant, mogu 100 razloga da navedem iz Odabranih gde nisi ispao korektan prema Anđeli. Nisi nikakav prijatelj, to si pokazao i prema Keti, sad možemo da mislimo da si ustvari emocije imao prema njoj - dodao je Bebica.

- Teodora mi je rekla da spustiš loptu sa mnom. Ja bih ovde sa Teodorom i blejao, ali to bi dobilo drugu konataciju. Ti znaš da ja tebe gotivim - rekao je Gastoz.

- To su samo tvoji izgovori kao i što je Sofija dobila čokoladu. Mi vodimo računa o svemu, pa neka smo mi teletabisi - odbrusio je Bebica.

- Teletebisi, kod mene radite na platu samo ovaj dan - poručio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić