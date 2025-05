Padaju maske: Matea otkrila kako joj je Ivan punio glavu protiv Jelene, on skočio kao oparen i osuo rafalnu paljbu! (VIDEO)

Haos na podeli budžeta!

U toku je podela budžeta Matee Stanković. Ona je naredni srednji budžet dala je Marku Đedoviću.

- Marko, imam sve nabolje da kažem za tebe i ovu igricu si odavno prešao. Kao nova učesnica imam i tremu da ti pričam. Ja sam dosta toga naučila od tebe i Milene - rekla je Matea.

- Dačo, mali budžet. On je mene danas sreo i rekao da konačno neko od njegovih bude vođa i da ga ne pljuju. Uvek sam bila crna ovca koju je on izbegavao, a danas je prišao prvi put da me zagrli i da mi čestita jer sam vođa. Imaš kvarnu crtu i to mi se jedino ne sviđa kod tebe - govorila je Matea.

- Jelena, prema meni su uvek bila fer i izvini za naše konflikte na početku. Ivan mi je utuvio u glavu kako pričaš okolo da sam nikakva i debela. Zbog toga se i desio poljubac sa Ivanom. Ti si jako dobra zbog njega i sviđaš mi se kakva si sada, nadam se da mu se nikad nećeš vratiti jer si tad bila druga žena, a sad si pozitivna i nasjemana - govorila je Matea.

- Kad sam ja to tebi govorio? - pitao je Ivan.

- Da, jesi, možda dan pre nego što sam Jelenu napala - dodala je ona.

- Kako ćeš da dokažeš to? Tvrdim da lažeš. Ako već pričamo o tome to je bio oktobar, da li te je ona tad vređala? - poručio je Marinković.

- Zato što sam ja nju vređala. Ti si meni utuvio u glavu da ona mene ogovara - rekla je Matea.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić