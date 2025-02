Tenzija se ne smanjuje: Jedan Gastozov potez na podeli budžeta izazvao je brojne sumnje! (VIDEO)

Da li je čokoladicama hteo da spusti Anđelu?

U toku je ''Podela budžeta'' Nenada Marinkovića Gastoza, a on je mali budžet dao Sandri Obradović i Luki Vujovića.

- Sandra, mali budžet. Nisi našla način da se dovoljno posvetiš Luki. Ja da sam na njegovom mestu vaš odnos bi odavno zaustavio jer se poigrao sa tvojim emocijama. Kriva si i ti što si dozvolila da on ima takav odnos sa Aneli, a mogli ste da naučite iz mog primera da čujete kako ljudi kategorišu te stvari i da ne dozvolite da vam se to desi - rekao je Gastoz.

- Luka, nemoj da misliš da nam je odnos 3000 dinara, ali sam ja zaj*bao priču. Trebalo je da paziš šta radiš sa Sandrom. Ti si napravio kiks sa Aneli. Ja više ne znam šta radiš, da li se igraš ili bar prema jednoj imaš emocije. Krivo mi je za Sasndru, dobra devojka. Jedva čekam da izađemo napolju da se glupiramo, a da žene ne znaju. Dobar si, pozitivan i od tebe nisam doživeo neprijatnost - govorio je Gastoz.

- Što se tiče čokoladica mislim da to nisi uradio sa namerom, ali sećam se da je Anđela rekla: "Ko su ovi ljudi, ne bih im nikad ni čokoladicu od podrške dala". Što se tiče Stanića hoću da verujem da si hteo da dokažeš da je ovo jedini budžet na koji nije replicirao. Mislim da je to pametno jer znam da ga ovih dana nisi komentarisao - dodao je Luka.

- Dragana, ti si meni gotivna. Naš odnos nije 3000 dinara, ali nemam koji drugi. Ja bih voleo i više da se družimo, ali ne namešta se, tako da niti trčim, niti bežim. Ti si bivša devojka mog dobrog prijatelja i tu sam ti uvek na raspolaganju. Drago mi je da se priča sa Terzom spustila i da si se izvukla iz te situacije - govorio je Gastoz.

- Ana i Korda 3000 dinara, ja ću to da podebljam. Ana, ja tebe obožavam i ti si mi predivna osoba. Najrazličitija si, jedinstvena sama po sebi, a ne samo jer si promenila pol. Ti si jedna dama za razliku od većine. Uvek si mila, slatka i draga. Drago mi je da si transrodna osoba u rijalitiju i da to nije pogrešna konotacija koju imaju malograđani, nego da si osoba koja se dobro oseća u svom telu - rekao je Gastoz.

- Jelena, naš odnos nije za 3000, pre nje bio ni za 2000, a sad ga cenim za 4000. Promenio sam mišljenje o tebi, vidim u tebi dobru notu i sve si mi draža. Dobro radiš ovo što radiš i nastavi da rokaš. Što se tiče Ivana i cele vaše priče mislim da to ne treba da potenciraš, pa čak i kad te on provocira da ga kulira. Nikad nemoj ni ti njega da bocneš jer to vraća tebe u nešto što tebe blati - pričao je Gastoz.

