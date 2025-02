Udario je tamo gde zna da će da me boli: Matora totalno slomljena nakon žestoke svađe sa Đedovićem, ne može da dođe sebi! (VIDEO)

Šok!

Nakon žestoke svađe sa Markom Đedovićem, i nakon totalnog sloma, Jovana Tomić Matora osamila se sa Sandrom Obradvić, Nenadom Marinkovićem Gastozom i Stefanom Karićem.

- Našao se prozvan, 'Matori Jova' je*em ga u usta - rekla je Matora.

- Dobro bila si ovde, znaš kako to ide - rekao je Karić.

- Ljutim se kada vidim da on ovde sufrlira, na tu podmuklost mi je muka. Ima ovde još loših ljudi, i ženskoh koji su mi pravili haos. Udario me je tamo gde me najviše boli - rekla je Matora.

- Kada ti je keva preminula? - pitao je Stefan.

- Pre 20 dana. Video je na košulji, pa zato gađa, a znao je da imaju rak - rekla je Matora.

- Ubija me što moram da budem iskrena, krivo mi je sada što sam imala takvu reakciju - rekla je Matora.

- Rekla sam i Munji... - rekla je Sandra.

- On jedini ima pravo da me maže gov*ima ovde. Ovo su već kvarne stvari, šta je sve pričao. Ko je on bre, predstavlja ovde lažan autoritet, jedva je dočekao da bude nešto loše za mene. Morala sam da uđem, ćale mi je u domu, brat kući. Evo pokajala sam se odmah - rekla je Matora.

- Ružno je to, ne treba to - rekao je Karić.

- Sve mogu da ozdržim, ali da mi udaraš na majku. Žena je imala metastazu, za dve nedelje joj je otišlo na mozak, nije imala nikakav stres. Ko je on ovde - rekla je Matora.

Autor: K.K.