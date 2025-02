Šok!

Jovana Tomić Matora obratila se svojim cimerima, te je istakla šta joj je najviše zaparalo uši.

- Ena, ja se tebe ne sećam. Ti kažeš da se znamo petnaest godina i sa smo se ljubile. Stefani je morala da gleda na društvenim mrežama, našla je neku našu sliku, ali ja se toga ne sećam. Što se tiče mene kao mene, naravno da su mi ovde drugi ljudi sada fokus. Šedović i Milena su me najviše razočarali. Milenine reči da me treba ub*ti jer sam biča sa trudnom devojkom. Aneli takođe je devojka koja me je odudila, zajedno sa Đedovićem. Da, jesu mene cepali kada se Stefani porodica. Ne perem se ja od toga, to je tako. Meni je rekla Stefanina majka da je to možda previše što sam objavila, to svako ima pravo da mi kaže. Međutim, niko ne treba da mi kaže kako sam ja prisvojila Munjino dete. Stefani i ja jesmo napravile neke greške, to je tačno - kazala je Matora.

- Stefani je u podmakloj trudnoći bila kod tebe, krile ste da je trudna. Da li si se u jednom trenutku srodila s njom i osećala kao da je dete tvoje? - upitao je Milan.

- Spavale smo svako veče zajedno. Ne mogu da kažem da to nije postala moja svakodnevica. Da smo sada zajedno, ponašala bih se kao da je dete moje - istakla je Matora.

- Šta si osetila kada si bebu uzela u naručje? - upitao je Milan.

- Veoma mi je lep osećaj bio, stvarno. Jako sam se lepo osećala, to je činjenica - kazala je Matora.

Autor: S.Z.