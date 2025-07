Zašto bi bila sa mnom, još i u drugom stanju, ako me NIJE VOLELA?! Matora šokirana Stefaninim izjavama, pa je DEMOLIRALA: Kako sam išla po afterima ako... (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje pročitano je Stefani Grujić.

- Šta tebe briga Stefani za Draganu, ako si se vratila Munji - glasilo je pitanje.

- Kada su se meni nametalo da imam emocije prema Jovani, ja sam rekla da je tako, ona bi šetala bez kose. Ja komentarišem ovde za stolom, kada me pitaju za mišljenje, ja svoje mišljenje iznesem - rekla je Stefani.

- Jeste, ovo pitanje je na mestu. Ja ne znam zašto oni uvek provlače moju majku, ona je imala sukob sa njom, ona je izabrala mene, šta sam joj ja kriva?! Moja porodica ni za šta nije kriva, da bi je neko provlačio. Verovatno me spominje jer nije srećna pored njega - rekla je Dragana.

- Ceo njen ulazak gubi totalno smisao jer se ona vratila Munji i danas je rekla i potvrdila je da je prikrivala emocije prema njemu dok je bila sa mnom. Ne znam zašto bi bila sa mnom, još i u drugom stanju, ako nisi imala emocije?! Kako sujeta, ako me nisi volela?! Čemu svađa?! Ništa mi nije tu jasno što se tiče nje! Sve što priča i govori ide njoj, mislila sam da je dobar čovek, a sada ne mislim tako. Ako kažeš nekome da ga voliš i vidiš ga s drugom osobom, normalno je da ću da je razumem, čule smo se pre nego što sam ušla, bilo bi mi sve to normalno da me je volela, a pošto je rekla ovako, ne želim da krivim sebe da sam prevarila nekoga kada je ona sve vreme volela Munju - rekla je Matora.

- Ona je rekla da je zadnji mesec naše veze bio najlepši, da je bilo najviše ljubavi, a da je dva meseca bilo katastrofa. Bitno je zbog moje istine - rekla je Stefani.

- Da, poslednji mesec smo imali baš težak period, ti pričaš da sam bila negde po afterima i da sam radila nešto dok si bila trudna, 21. januara si se porodila, samo ću da kažem koliko si prema meni ispala loša - rekla je Matora.

- Ne mogu da verujem da se sada okreće da sam ja ispala loša, bićeš žrtva i dobro plasirana, m*š u pi*ku materinu - dobacila je Grujićeva.

- Ne znam kako ti niej bilo malo žao kada si videla danas sliku moje majke - rekla je Matora.

- Šta mene boli ku*ac za tvoju mamu?! Ne zanima me, ne intresuje me, ja nisam pomenula tvoju mamu - rekla je Stefani.

- Rekla si da si čula priče u porodilištu da sam ja išla po afterima, ja sam brinula o tebi jer je meni mama preminula 27. januara, a ti si se porodila 21. januara - rekla je Matora.

- I treba da je izvređa kada god ima priliku, Dragana se napravila pametna kao ona je rijaliti igrač, ona će da dobacuje, ne smeta mi da je vređa - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić