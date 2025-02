UTICALA JE NA TO DA STEFANI NEMA SA MNOM KONTAKT: Munjez istakao da Matora ima skrivene namere, ona pokrenula sumnju da je on znao da će postati OTAC! (VIDEO)

Haos!

Danijel Dujković Munjez nastavio je nakon kratkog bloka reklama izlaganje o Jovani Tomić Matoroj.

- Sve što sam rekao o Matoroj, ja pri tome stojim. Mislim da ima cilj u svemu što radi. Uticala je na Stefani da nema sa mnom kontakt. Ovo je meni katastrofalno što se ona ovako ponaša. Što je ona sada u rijalitiju, šta je njen cilj? Nije mi jasno. Šta bi bilo da si ti sad sa Stefani, ušla bi ovde i ostavila je napolju? - kazao je Munjez.

- Niko nije znao da ću ja da uđem u rijaliti. Moram da kažem da sam ja pre per meseci potpisala ugovor, a možda su Stefani i meni bile potrebne pare. Izdešavalo se šta se izdešavalo, ja nisam uticala na to. Munjo, sad želiš da aludiraš na to kako se ja ne bih odgovorno ponašala prema Stefani - kazala je Matora.

- Munjo, je l' si realan? Zameraš Matoroj jer je došla ovde, a ti? Nemoj joj zamerati takve stvari - kazao je Karić.

- Misim da je Munja čak i iz nekoliko situacija mogao da sazna da će postati otac, odnosno da je Stefani trudna - kazala je Matora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.