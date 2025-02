Otkrio celu istinu!

Na samom početku žurke u Eliti, Marko Đedović uputio se kod Drveta mudrosti, sa namerom da totalno raskrinka Jovanu Tomić Matoru, nakon njihove sinoćne žestoke svađe.

- Uželeo sam te se, zato sam došao da popričam sa tobom - rekao je Đedović.

- Prethodna noć je bila burna - reklo je Drvo.

- Da došao je sinoć 'matori Jova', došao sam da ti ispričam sve što imam. S' obzirom da je pričala laži, došao sam da kažem istinu. Prva laž koju je izgovorila je da smo duži niz godina. Videli smo se nekoliko puta u gradu, do Zadruge 3. Posle toga smo se zbližili - počeo je svoju priču Marko, pa nastavio:

- Isto tako vezano za Sanju, priča koju je pričala Anita, je potpno istinita. Matora je slagala sve, Anita nije ništa. Pričala je sama te stvari privatno, a onda je došla ovde i govorila da Anita laže. Svadba sa Anitom je bio klasičan marketnig. Sve preko mene je dogovarala za medije, oduševila se kada je čula koliko novinara će doći. I tada sam klimao glavom, a sada mi je dosta. Bio sam ubeđen da laže da je raskinula sa Stefani, sve do danas. Kao da nije smela da priča, imala je neku nesigurnost. Video sam da od trenutka kada je ušla. došla je sa namerom da skupi hejtere te iste, pa je napala mene, a došla je sa namerom da raspravi sve sa Munjom. Skontao sam da tu nešto ozbiljno klimata, a skontao sam i koju igru igra. Spušta loptu sa Munjom, da bi se oprala od monstuoznosti koje je uradila - rekao je Đedović, pa nastavio:

- Kada joj je majka bila prošle godine ovde, šapnula joj je 'ako nastaviš ovako, ubićeš me'. Njenim monstuoznostima nema kraja, ona je jedan ozbiljan manipulator. Što se tiče našeg odnosa, postavio sam joj namerno sinoć neka pitanja. Danas se i na debati videlo da ona spušta loptu, pa čim smo joj dobacili, ona se iskompleksirala. Postala je odmah pobesneli patuljak iz pakla, koji okolo juri devojke koje će da lapće. Što se tiče Stefani, ne postoji opravdanje za ono što je uradila, prvo Matora je starija 13 godina od nje. Mislim da Matora pokušava da se opere i spusti loptu sa Munjom, a mrzi ga. Sve jee ovo uradila iz te mržnje prema njemu, a pritom je uhvatila klinku sa stomakom do zuba, sa upitnim moralom. Sve mi je to bizar. Danas je pričala o se*sualnom opštenju sa tom devojkom, želudac mi se prevrnuo - rekao je Đedović, pa dodao

- Napada mene, a spušta loptu sa njim. Maco, pa nema pranja posle takvih stvari. Ko je pitao to dete da li želi da živi sa 'matorim Jovom'. Anđela joj je kriva što se popravila ove godine, naravno da imamo pravo da popravljamo svoje greške. Šlag na tortu mi je Gastoz, njih dvoje koji su sada 'bff'. Biranje Matore za omiljenu mi je isto odvratno - završio je Đedović.

