ON NE ŽELI... Milena otkrila zbog čega Mateja trenutno ne planira da uđe u vezu sa Sofi! (VIDEO)

Obelodanila sve!

Milena Kačavenda razgovarala je sa cimerim o odnosu Mateje Matijevića i Sofi Tikačenko.

- Sofi i Mateja su mi preslatki. On je meni rekao da mu se ona dopada, ali ne želi nigde da srlja. On ume da ispadne nekad gad prema devojci, a to ne želi kada je ona u pitanju. Želi da sve ide polako, zbog sebe - kazala je Milena.

Autor: S.Z.