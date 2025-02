Bez dlake na jeziku!

Aleksandra Nikolić razgovarala je o animozitetu Milovana Minića prema njoj.

- Ljudi su pristrasni. Oni koji mene ne vole, veruju Milovanu - rekla je Aleksandra.

- Ne može on da bude u potpunosti u pravu, ali ne možeš ni ti - istakao je Baki.

- On želi da me ogadi svakom muškarcu. Kako mogu da prevarim oženjenog muškarca? Nije mi to jasno - dodala je Aleksandra.

Autor: S.Z.