Popila ispalu nakon ljubljenja: Ništa od veze Dragane i Terze, Sofija ih žestoko potkačila! (VIDEO)

Neće da je prizna za devojku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Borilava Terzića Terzu i Draganu Stojančiević.

- Da li ste vi sad u vezi? - glasilo je pitanje.

- Nismo u vezi, bila su samo dva poljupca. Ja sam bio toliko pijan, ni ne sećam se. Ljubio sam njih još dve ili tri - rekao je Terza.

- Nismo u vezi, poljubili smo se. Desilo se, ja sam slobodna, on je slobodan. Ja nisam bila pijana, bila sam trezna i desilo se - dodala je Dragana.

- Ja mislim da je to pijani poljubac. Matea je došla i rekla mi je da je i nju poljubio... Ne znam to je njihova stvar, ima on pravo da ljubi koga hoće - govorila je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić