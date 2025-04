Pregoreo od sujete: Gastoz puca po svim šavovima, od Karićevog poslednjeg udarca i dalje ne dolazi sebi! (VIDEO)

Neće da prizna poraz!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević na samom početku razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom od kojeg je želeo da čuje da li mu se mišljenje o Stefanu Kariću promenio mišljenje nakon što je odabrao Anđelu Đuričić za omiljenu osobu.

- Malo mi je ispalo smešno da je najavio da će nešto da uradi za rijaliti, izabrao Anđelu za omiljenu, a onda kao nešto tuguje i cima se da li ga je devojak ostavila. Meni bi bilo glupo da pominjem, je l' ons spavao sa njom? Pokazao svoje pravo lice? Za šta on smatra svoju devojku? Ne znam koga je hteo da upeca? Svoju devojku, moju, ove pušik*reviće iza ili mene? - pričao je Gastoz.

- Da li se Karić pere od izbora omiljene osobe jer kad je dobio pohvalu rekao je da je to loš postupak? - pitao je Darko.

- Dao sam odgovor u prošloj rečenicu. Ako se igrao, što bi se plašio? Zašto bi imao? Ako su njegovi pušik*revići njega okrivili pa onda shvatio da je pogrešno okej, ali smatram da je elokventan i da se ogradio kad je rekao da je rijaliti. Mene nije iscimao, nju nije iscimao, samo je iscimao ljude. Skočili su jer je neko uradio nešto Gastozu, a to je baš Karić. Je l' treba da kažem da je dao go? On je nju čak i pohvalio i meni to treba da imponuje. Hvala lepo, gospodine, lepo od tebe. Nije mi bilo pravo, imponovalo mi je. Mislim da vetar duva sa njegove strane, on je moju stavio za omiljenu, a ja njegovu nisam ni pomenuo. On je moj rival - govorio je Gastoz.

- Zapralo ti je uši što niko nije osudio Karića jer je on zauzet odabrao zauzetu devojku za omiljenu. Da li sad dovodiš u pitanje njegova moralna načela? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ja sam rekao Bakiju, koji je bio jedan od pušik*rića, da niko nije skrenuo pažnju. Ja sam otvorio sve fioke pre nego što se to otvorilo jer sam skapirao da ćemo biti pitani, a ne moram ništa ni da radim jer sve dođe na svoje. On je meni vratio izolaciju Aleksandre i njega, a on je rekao da to nije uradio - rekao je Gastoz.

- Zbog čega Kariću ljudi toliko ližu zadnjicu, kao što kažeš, a raduju se tvom padu? Između čega su birali i zbog čega su se priklonili njegovoj strani? - pitao je voditelj.

- Stavom je napravio da mu se dive, više muškarci nego žene. On je stvarno po nekim osnovama normalan, umeren, ne da na sebe, postavi se jače kad nešto može da se okrene i stalno je u niskom startu. Ja sam ovde gost, prva mi je sezona i ljudi koji se dive Kariću su ljudi koji ga znaju spolja ili preko ljude, pa hoće da mu ukažu poštovanje. Moram da kažem da je kvalitetan momak, bio je i za mene tu za 1000 stvari i ne znam šta još da ga pohvalim. Mi smo od početka kao neki rivali i rekao sam da imamo dva formulice i da čekamo krivine - nastavio je on.

Autor: A. Nikolić