Nije čovek sa kojim bih ušla u vezu: Aneli vrti Luku kao čigru, Sandra ga raskrinkala! (VIDEO)

Nova drama u Eliti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Za šta sebe kriviš, ženo? Luka i ti ste slobodni možete da radite šta hoćete, nemojte da prekidate odnos zbog dušmana koji vas ne vole - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekla Luki da želim da se maknem, jer su me ljudi ovde osudili. Odnos Luke i Sandre ne mogu da nazovem odnosom i ono što sam slušala od njega, uvek sam ga direktno pitala i nikad nisam mogla da izvučem da nešto ozbiljno planira. Oni su sedam dana pre toga raskinuli. Oni su upoređivali moj odnos sa Stanijom, kako je on prevario Sandru sa mnom. Ja ne smatram da je to bilo tako. Rekla sam da se odvajam od Luke, ali smo vremenom počeli da komuniciramo. Družimo se, energija mi prija i nema ništa ljubavnom smislu. Tu neće ići ništa dublje. On meni prija i ne mogu da razgovaram sa njim. Luka je za mene neozbiljna osoba i nije čovek sa kojim bih ušla u vezu, jedino ako je drugačiji napolju. On voli da pije, flertuje, a ja to ne želim i to mi ne priliči - govorila je Aneli.

- Meni je sve večeras postalo smešno nakon ovoga što vidim. Svi pričaju kako su Terza i Sofija zaljubljeni i kako je to velika ljubav, a za jedno veče je bio sa tri devojke. Ovde ste napadali Aneli kad sam ja nju poljubio na blic, a ona išla kod Drveta da se našali. Oni s nas ovde najstrašniji osudili i govorili ste da smo ološi. Ja nisam pričao sa njom kad je donela oduluku. Juče sam se iznervirao kad sam išao u kupovinu i Jeleni je rekla: "Reci drugu da kupi jaja", a ja sam joj rekao da jede g*vna. Ja nju razumem jer su je napdali i da ne želi sebi to da dozvoli - pričao je Luka.

- Aneli tebe da smatra ozbiljnim sutra bi ušla u vezu sa tobom, to je ona rekla, a ti treba da kažeš da joj nisi igračka - dodao je Lepi Mića.

- Ti podržavaš vezu Sandre i mene, pa ne podržavaš - rekao je Vujović.

- Je l' si sinoć slao druga da lobira da pričam sa tobom? - pitala je Sandra.

- Ja sam napao Terzu i prvi put sad čujem da si tražio da priča sa mnom - dodao je Luka.

- Meni ne smeta da Luka priča sa Sandrom. Meni prija da se mi smejemo, a da li će da ide kod Sandre ne interesuje me - poručila je Aneli.

Autor: A. Nikolić