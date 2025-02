Šok nad šokovima: Aleksandra optužila Ivana da je na kvarno pokušao da joj napravi dete, Milovan i Jelena skočili da brane bivše partnere! (VIDEO)

ŠOKIRALA SVE!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Ivana Marinkovića.

- Ivane, da li se osećaš kao magarčina i šta ćeš ako ne bude delovala tableta za dan posle? - glasilo je pitanje.

- Zašto ne bi delovala tableta?! Nismo mi odradili to maksimalno, nije bilo ništa, ali ajde bolje zbog mere predostrožnosti - rekao je Ivan.

- Ja mislim da sam ovde namagarčena ja od prvog dana. Ivan je to uradio namerno, ja to nisam znala. Za taj s*ks se ne bi saznalo jer je to bilo jako diskretno. Ovo je sprdnja života, on je čovek to uradio svesno. On meni kaže: ''Ja sam mislio da si ti osetila'', to ne može da sedi. Ja ništa nisam ni osetila. Ja sam nakon toga naravno tražila tabletu i on meni kaže: ''Rećićemo da si radi preventive to tražila''. Danima mi pere mozak od Stefana i Mateje, on smatra da je moja žrtva. Sigurna sam da čovek radi sve smisleno i da me namagarčio. Mislim da je baš hteo da tražim tu tabletu i da se dokaže da on može. On je meni rekao: ''Ne mogu da verujem da ti nisi poludela za mnom''. Kad god ja posumnjam da on pravi greške, on mene ubeđuje da sam ja kriva. Mislim da sam ja mislila u nekom momentu da ja držim konce, ali sam sada sigurna da me izmanipulisao - rekla je Aleksandra.

- Ja sam od prvog dana govorio da je to takav. Slažem se od A do Š sa njom - rekao je Milovan.

- Ova žena totalno ne zna šta radi. On je namagarčen, međutim to on dozvoljava - rekla je Jelena.

