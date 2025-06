ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Ena otkrila da je Aleksandra sa njom želela ljubavnu AFERU i zajednički život! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog, a takmičari su mogli da čuju da je Milena Kačavenda donela zaključak da je Aleksandra Nikolić ljubomorna na Enu Čolić zbog Milovana Minića.

- Nisam ljubomorna ni na jednu ženi ovde. Ena ima promiskuitetno ponašanje sa muškarcima ovde. Izgledaš kao k*rva jer to i jesi, tako ti na čelu piše. Ja nikad nisam potegnula tu priču. Ona je mene napadala na Peju, pa sam ja rekla šta je treba da kažem kad sam bila sa ovim čovekom četiri godine? On je preblizak za ženama, neću da detaljišem stvari koje vidim, ali se mnei uzima u obzir stvari koje vidim. Ovo nema veze sa Milovanom. Ena je specijalac ja sam na svoje oči videla kako ona flertuje sa Munjom. Evo primer, leži ona na krevetu, Milovan sedi prekoputa, a ona se raskreči i on je gleda. Ja njoj nikad nisam prebacila, niti sam bilo kome rekla. Znam kakve žene Milovan ne podnosi, a to su profili poput Ene, ali je on manazan i proračunat. Ja nikad ne bih mogla da budem ljubomorna na Enu jer je ona za mene prostakuša i jedna uličarka - rekla je Aleksandra.

- Ne znam ko je prostakuša ti si Ivanu gurala jezik u usta. Doživela sam da mi k*rva kaže da sam k*rva. Neka Milovan ovo demantuje da ti mene gledaš na najgori način - dodala je Ena.

- Ti si zla, imaš k*rvinjske oči. Ti si stvarno uličarka, stavljaš sebi cenu i u zadnjoj svađi sam joj rekla šta mislim. Ja nju vidim kao afterušu koju prskaju i koja sve radi za dva piva - nastavila je Aleksandra.

- Ovo je sve laž što ona priča. Ona je rekla da možemo da živimo zajedno, a ja ne mogu da živim sa ženom i njenim detetom. Ja sam se zgranula šta me je pitala. Ona je mene pitala pred Pejom, Grujom i Mimom da li bih ja bila sa njom, a ja sam rekla da ne bih nikad - otkrila je Ena.

- Ma i da sam rekla boli me k*rac. Idi kod Đukića da te prska dok te Gastoz gleda - dodala je Aleks.

- Bila si sa Ivanom, a Filip je izmislio lepotu za pola muškaraca u Beogradu, pogotovo za Ivana - rekla je Čolićeva.

- Da li misliš da bi Ena bila sa Milovan? - pitala je voditeljka.

- Ne, kad sam to rekla? - odgovorila je Aleks.

- Žena se ne libi ni od čega, bila sa ovim sa četiri zuba alkoholičarom. Ona nema fetiše, ali davi međunožjem. Ja nisam toliko upaljena da od mene izvučete najgore reči, ne zanima me da se kadriram sa ovom dr*ljom - govorila je Ena Čolić.

- Nijednu ženu ne gledam na takav način, čak ni za jedno veče, pogotovo Enu. Ja nju kritikujem, imamo neke priče - pričao je Milovan.

Autor: A. Nikolić