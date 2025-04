Šok nad šokovima: Ivan sumnja da se Aleksandra i Ena muvaju, priznao da se najviše ogrešio o Milovana! (VIDEO)

Iznenadio svojom teorijom!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Ivanom Marinkovićem o gorućim dešavanjima u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Šta imaš da kažeš o sukobu Ene i Peje? - pitao je Darko Tanasijević.

- Mislim da je ona promenia taktinu i da je maksimalno iscedila i iskoristila Peju. Ona je izdizala sebe, a kanalila njega i moja priča o zmiji i žabi može da bude ekranizovana. Ja ne vidim emociju u njoj. Ona se ozbiljno muva sa Aleksandrom, mojom bivšom. Meni cela ta priča ima smisao jer je i Matora umešala prste. Dragana je već to čula u pabu. Ena i Aleksandra se muvaju danima, sunčaju se, ručaju... Ja ovo ozbiljno pričam. Ena i Aleksandra su imale ta iskustva i namerno je prosula priču da je živelka sa tom ribom. Peju je iscedila i mislim da će naredna dva meseca da fura tu priču - govorio je Ivan.

- Karić, Gastoz i Anđela? - pitao je voditelj.

- Ne sviđa mi se ta priča. Kad smo birali bezdušne ljude meni to liči na epizodu Ene i Aneli. Duel Gastoza i Karića je došao do granica da su kulturni i fini, a sve više vidim da bi jedan drugome rekli nešto ružno, nego se drže nivoa. Prešli su granice provoiranja i peckanja. Karić je rekao da se povlači, a nisam primetio da se povukao. Imam utisak da Karić igra dobru igru koja bi rezultirala. Očekujem konkretnu pobedu i da neko podigne pehar. Video sam kako Karić sedi kao vođa, a pored Gastoz i Anđela taj kadar u sukobu, a šale se tokom emisije. Ja bih voleo da vidim da neko taktizira i da neko eksplodira. Ja tu nisam ni na čijoj strani - govorio je Marinković.

- Milovan i Aleksandra ponovo ratuju, zbog čega? - pitao je Darko Tanasijević.

- Sve više čujemo da rade neke stvari tajno, ona uzima hranu od njega. Jedva čekam pred kraj rijalitija o koga smo se ogrešili anketu i ja ću da navedem Milovana. Ja sam zbog žene koja je gledala svoje d*pe u ovoj priči negde mi je žao jer sam sebe dao u odbranu nekoga ko to nije zaslužio. Ne želim sebe da pravdam jer verujem da je slika drugačija i da bilo ko kad posmatra situaciju i uzme sve činjenice koje su se dešavale to ne pije vodu - pričao je on.

- Bilo ti je poražavajuće kad si video da se zbližavaju Đedović i Aneli - dodao je Darko.

- Da, siguran sam da je Đedović hteo da pomrsi račune u našim redovima, a onda da je uzme kad je već poražena. Mislim da je odustao od cele te priče i siguran sam da bi Đedović naterao da mu se izvini prva, stupi sa njom u drugarski odnos, a onda da je dočeka na zicer - rekao je Ivan.

Autor: A. Nikolić