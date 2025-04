ŠOK: Luka poslao Janjušu poruku iz Elite, Aneli se umešala i sve frapirala: Ja bih da spavam u toj majici po staroj navici (VIDEO)

Iznenadio sve!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelja je pročitala pitanje koje je bilo za Stefani Grujić.

- Rekla si da je Matora napravila pet ozbiljmnih grešaka nakon tvog porođaja, koja te je najviše povredila? - glasilo je pitanje.

- Ne znam, bila je ta svađa i kad sam saznala da je bila u stanu kad je neka devojka bila tu. Pred porođaj sam rekla kad Kosta bude došao da nema pravo na grešku i da ćemo na prvu da završimo. Ne znam o čemu tačno sam pričala. Ne znam da navedem pet, zadnja svađa je bila najgora gde je ona mene spovala, ja sam psovala - rekla je Stefani.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Objasni nam zašto si sa Sandre poceo Janjuševu majicu i šta se uzbuđuješ oko toga? - glasilo je pitanje.

- Ona je meni pocepala majicu koja mi je bivša devojka kupila, tako da me baš briga za majicu. Rekao sam već da mi je krivo i da pošalje još jendu. Nije bila ljubomora nego provokacija sa njene strane - odgovorio je Luka.

- Ja sam mu rekla da mogu da donesem, on je iskalačio oči, a ako to nije ljubomora ne znam kako se to naziva - dodala je Sandra.

- Gde je majica sa je ja uzmem sebi? Volela bih ja da je imam i da spavam pored nje, neka kažu gde su ostaci majice. Ja bih da spavam u toj majici po staroj navici - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić