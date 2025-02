Sandra i Aneli u paketu priredile hladan tuš Luki, totalno se ogradile od odnosa sa njim! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje bilo je za Stefana Karića.

- Zašto se ograđuješ od Aleksandre? - pitala je Maša.

- Ne ograđujem se, nemamo komuniaciju samo. Ne želim da neko slučajno pogrešno razume bilo koju reč - rekao je Stefan.

- Poštujem njegovu odluku. Slažem se sa njim - rekla je Aleksandra.

- Kažeš da ti je Luka draži od Mateje, a sa njim si ušla u vezu, a sa Lukom ne želiš

-To je bilo brzo baš, pa me je ponižavao i vređao. Ne želim ovde da ulazim u bilo kakvu vezu, ne treba mi to. Obelezila sam se na početku još, ne želim da dozvolim to više - rekla je Aneli.

- Znam ja to, pa ona to priča od početka. Naš odnos je drugariski i poštovaću njene odluke - rekao je Luka.

- Mi nismo ni bili u vezi, nego smo u rijalitiju, pa smo morali tako da kažemo. Između njih vidim energiju i emociju, mislim da će tu još svašta da se desi - rekao je Mateja.

- Evo samo ja da kažem, onda Luka ni ja nismo bili u vezi - rekla je Sandra.

- Ovo je prvi put da se ona javila za komentar.

Autor: K.K.