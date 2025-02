Obrnuta psihologija: Munja rešen da dovede Matoru do ludila samo kako bi mu rekla razlog raskida nje i Stefani! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' koju kao i obično vodi Ivana Šopić. Na narednom video klipu prikazan je razgovor Jovane Tomić Matore i Nenada Marinkovića Gastoza o Stefani Grujić, te mu je Matora otkrila razlog raskida, ali i priznala da ne želi da blati Stefani.

- Ma Matora priča nebuloze. Kao Stefani ostavila nju na cedilu i otišla kući. Ja sam Stefani najviše voleo i to je jedina devojka i koju sam voleo. Ja sam siguran da ona mene voli i da kad bi me videla, emocija bi joj se vratila. Ako se ona već bruka ovim odnosom, što da ne izvuče pare. Ona je iskoristila situaciju da uzme pare od nje. Da nije došlo na moje, one bi bile i dalje zajedno - rekao je Munja.

- Ja ne želim da pričam o tim stvarima i detalje svađe. Munja priča o njenom ujaku, nema pojma ništa o tome. Mi smo imali podršku cele njene porodice - rekla je Matora.

- Mene njihov ljubavni odnos ne zanima, mene zanima moje dete. Ona mi je draga i uvek će mi biti. Matora je sigurno bila previše ljubomorna i Stefani je to sigurno nerviralo - rekao je Munja.

- Stefani nije slepica koja nije imala gde da ode, mi smo imale podršku njene majke - rekla je Matora.

- Sigurno niste imali podršku čim se mama njena krila po storijima i snimcima - rekao je Munjez.

Autor: N.B.