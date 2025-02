Ne znam više šta... Nakon poljupca Terze i Dragane i peckanja sa Sofijom, pozvali smo njegovog brata Miloša! Evo šta nam je rekao, spomenuo i Milicu!

Iskren i bez dlake na jeziku!

Od utorka ujutru, javnost ne prestaje da bruji o odnosu Bore Terzića Terze i Dragane Stojančević, koji su se poljubili ispod pokrivača, a u emisiji "Pitanja gledalaca" otkrili da nisu zajedno iako je pao poljubac. S druge strane, otkako su bili u izolaciji, Sofija Janićijević i Terza komuniciraju sasvim opušteno, što je naletelo na brojne osude, kako naroda, tako i ukućana.

S tim u vezi, pozvali smo njegovog brata Miloša, kog smo na samom početku upitali za poljubac njegovog brata Bore i Dragane:

- Ma brate ne znam ni ja više šta da komentarišem, ne znam šta radi on. Mislim da on tera rijaliti mod, vidim da se i on pr*mio -rekao je on na početku razgovora, te smo ga odmah upitali da li su on i njegova porodica videli malu Barbaru i videli se sa Milicom Veličković:

- Nije došlo do viđanja još, bili smo bolesni po kući, nisam hteo ni zbog bebe i dece, da se ne daj Bože prehladi neko. Ovih dana ćemo da se čujemo s Milicom i da se vidimo - rekao je on.

Za sam kraj, on je otkrio kako gleda na sukobe Terze i Milene Kačavende.

- To je igra njihova, ma igra 100 odsto. Ona njega vređa, ali nije to to kako Kačavenda zna. Malo je tu za Milicu i te stvari što je ispričala, te priče rekla - kazala, malo je preterala - rekao je Miloš za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić