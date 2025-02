Vesna Vukelić Vendi, dugogodišnja prijateljica Ivana Marinkovića, oglasila se za Pink.rs nakon što ga je Aleksandra Nikolić optužila da je na kvarno hteo da joj napravi dete!

Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić uplovili su u ljubavnu vezu, koja je nekoliko puta doživela krah, ali su pre samo nekoliko dana imali prvi intimni odnos, nakon kog je Marinković, više puta tokom dana, tražio pililu za dan posle, koju žene inače uzimaju u prvih 24 sata nakon intimnog odnosa, kao hitnu kontracepciju, koja se uzima nakon nezaštićenog seksualnog odnosa, kako bi se sprečila trudnoća.

Naime, samo nekoliko dana kasnije, Aleksandra ga je optužila da je na kvarno hteo da joj napravi dete, što je izazvalo ogromnu buru u javnosti, te smo odmah pozvali Vesnu Vukelić Vendi, koja je poznata u javnosti kao neko ko je bez dlake na jeziku, a koja je prokomentarisala ovo aktuelno dešavanje.

- Prvo, taj seksualni čin je stvoren da bi se pravila deca, a mi smo to sapunjare su to napravile u predmet iživljavanja i seksualnog zadovoljavanja. Mi znamo da je Frojd iskrivio svojom devijantnom psihoanalizom, iskrivio je realno viđanje stvari. On kao jedna vrsta manijaka je nakaradno, na konto njega, su njegovi naslednici pogrešno učili omladinu iz generacije u generaciju pričajći bajke da je seks zapravo pražnjenje. Kako kaže crkva, moramo da pazimo s kim spavamo, jer je seks uzimanje energije. Pozadina svakog seksa su deca. Te žene koje šire noge, ja ne znam da li je neko uperio pištolj, raširio noge i rekao da mora da bude intimna sa Ivanom?! Ne, nije. Te žene znaju za mogućnost ostanka u blagoslovenom stanju i sada svaki kontakt koji im se desi seksualni vuče jednu mogućnost da ostane u drugom stanju. Umesto da kažu da će da zatvore radnju, da fajrontiraju, one taj blud i razvrat, kao neki revolver uperavaju u muškarca i ispada da su muškarci krivi. Žena je ta koja odlučuje, muškarac može da želi i da ne želi ili da mu se ostvari, a žena daje dozvolu. Ona je taj komandant situacije, uslovno rečeno. I sada, te žene, umesto da se zagledaju duboko u sebe i vide ko su one, što se tiče Aleksandre, mislim da je ono bodljikavo prase i da joj je Milovan sve objasnio. Biti sa takvim čovekom, njoj nešto ozbiljno fali, a fali i Ivanu. On je video s kim je bila četiri godine, znači, ako neko bude sa onim bodljikavim prasetom, mi vidimo njene kriterijume, nema šta Ivan da bude na pokretnoj traci sa Milovanom. Ivan je dopustio sebi da bude na istoj ravni sa njim i tu nastaje problem, jer mi ništa pametno ne možemo da čujemo od nekoga ko je četiri godine bio sa Milovanom. Milovan je sinonim za sve ono što se zove čovek bez stida, srama i pameti. On je ušao kao prevareni oženjeni čovek i umesto da se pokrije ušima, on je ušao bez blama tamo i na njegovo mesto je došao Ivan - govorila je Vendi, a onda se osvrnula na Milovana Minića:

Ivan se u toj vezi...Mi smo videli kada se pojavio MIlovan šta su njene vrednosti, dok se nije pojavio, mogli smo da nagađamo. Partneri najbolje govore o ovom drugom. Ona nije imala s njim nikakvu drugu čarlamu, da bi moglo da se opravda to što je sa njim. On je personifikacija svega najgoreg. Sa njim može da bude onaj koji je na margini društva i života, nema ništa, ima obraz kao đon. Ako ta Aleksandra je to, vidimo isto tako, blam zato što je mogla da bude sa njim...Ivan jeste inteligentan, ali nisu svi ljudi koji su inteligentni i dostojanstveni. Tako je, Ivan je srozao svoje dostojanstvo i inteegritet i objasnio svoje niske kriterijume...Mi nismo sveznajuće oko pa da znamo, ne piše njoj na čelu ko je i šta je, ona jeste zgodna i sve, ali mu se razgrnulo kada je ušao Milovan. Čovek je ljudska devijacija, sve što kaže je nakaradno. Tvojoj ljubavnici nije smetalo ništa to četiri godine, znači ona je u njemu videla kvalitete, pa šta ćeš onda tu?! Nije ti tu mesto! Treba da shvatiš da si nešto pogrešno procenio i polako da se iščupaš iz svega toga.

Za sam kraj, ona je se osvrnula na Ivanov integritet, te je istakla da, s obzirom na celokupnu situaciju, smatra da Marinković očigledno nema osećaj za blam.

- To je njemu možda u redu za igru, ali ne možemo da korimo vola zbog dva kilograma mesa. Svakom pametnom čoveku koji može da vidi, ovo ostaje kao fleka koju niko ne može da opere do kraja života. Ivan govori ovim da nema osećaj za blam, da njega nije blam Milovanovog blama, da on ne vidi da je Milovan zadnji kontejner blama, isporuka svih blamova. Sada ti ta rupa kaže: "Hteo si da mi napraviš dete?", ta rupa u koju je ulazio Milovan, sada ulaziš ti, kaže ti ovo?! Ako Ivana nije blam što je Milovan kontejner svakog blama, tebi je ispod svakog nivoa da ti svoj polni organ guraš u rupu gde i Milovan - rekla je Vendi za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić