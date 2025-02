Ena Čolić krije tajnu o poznanstvu sa Matorom?! Otkrila nove detalje, Peja jasno shvatio o čemu je reč! (VIDEO)

Zapenio!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala sukob koji su imali Ena Čolić i Jovan Pejić Peja.

- Matora, kako gledaš na to što ljudi komentarišu da si uništila dve veze? - upitao je Darko.

- Ako može moje mišljenje da utiče, onda su im baš jake veze - rekla je Matora.

- Kako komentarišeš ovu svađu Ene i Peje? - upitao je Darko.

- Danas sam ga srela, rekla sam Peji: ''Ne treba ti ovo, ne trebaju ti svađe i rasprave''. On je meni najdraži od svih novih učesnika, smatram da mu je Baki najbolji drug u kući i ne sviđaju mi se mnoge stvari u ovoj kući. On je daleko ispravniji po onome što sam ja videla napolju. Apsolutno treba da mu smetaju ove stvari. Ja sam primetila da se ona danas meni obraća najnormalnije, Ena mi je rekla: ''Kad me malo bolje upoznaš, promenićeš mišljenje''. Ja sam ovakvu sliku stekla i stojim iza svog mišljenja. Nisu u pitanju zajednički drugari, nije u pitanju tvoj bivši dečko za kojeg kažeš da ste bili u ozbiljnoj vezi, a on tvrdi drugačije. Danas mi je rekla: ''Ne mogu da ti kažem još nešto kako je bilo'' - rekla je Matora.

- Ne mogu da ti kažem kako smo se upoznale jer ne mogu da pominjem ljude - rekla je Ena.

- To su gospoda, pa ne smeš da ih pominješ - rekao je Peja.

- Eni sam se među prvima obratila, nemam problem da kažem bilo kome. S njom sam već završila i nemam šta više da dodam - rekla je Matora.

