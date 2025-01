Peja uveo kardinalnu promenu u svoj život: Ena ga više neće gledati usamljenog, evo o čemu je reč! (VIDEO)

Neočekivano!

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić nedavno su raskinuli, a iako je on njoj obećavao da će biti zajedno u krevetu do jula, čini se da je ipak vrlo brzo pogazio svoju reč. Naime Peja je po raskidu sa Enom, odmah napustio njihov krevet, a obzirom da nije imalo slobodnih kreveta u spavaćoj sobi, on je spavao u gardeoberu.

Sada, kada je Aca Kockar izglasan sa najmanje glasova publike i kada odlazi u izolaciju kako bi se u nedelju izborio za svoj opstanak u Eliti, Peja je brže bolje rešio da se vrati u spavaću sobu. Naime on je odmah uzeo krevet od svog druga Ace i ovim jasno stavio do znanja Eni Čoplić da više neće biti usamljen u garderoberu.

Autor: N.P.