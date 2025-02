Milosava krenula jako: Odmah udarila na Milovana, Munja brutalnim obraćanjem zakucao Slađu Poršelinu za samo dno (VIDEO)

Ovo mnogi nisu očekivali!

Veliki šef takmičarima "Elite" zadao je novi zadatak. Oni su ove subote morali da glasaju za osobu koja je najlukavija u Beloj kući. Ovo nedeljni vođa Nenad Marinković Gastoz dao je reč Milosavi Pravilić.

- Milovan zna šta radi, na lukav način i obrađuje ljude na razne načine. Navešću Branku, eto tako nju ću. I ajde da kažemo Jelena jer se služi svim i svačim - govorila je ona.

- Što se tiče tri najlukavije osobe to su Stefan Karić. On je broj jedan kao lukav igra i možda ću to da usvojim. Kad je zaniljiva situacija u rijalitiju i kad ne možemo da dođemo do rezultata on odradi priču, skrene sa suštine i izvuče istinu. To mora biti smišljeno i mudro. Meni se to sviđa i retko ko to ima. Druga osoba može da bude Slađa, ona na glupost zarađuje pare. Broj tri je Mića - rekao je Kadra.

- Prva osoba Dragana misli da je ispala lukava, a ispala je krpa. Druga osoba Matora. Treća osoba Slađa koja je ispala fuj i bljak, sve radi zarad rijalitija. Dobijaš podršku od Anite, pa ideš da pričaš sa Matorom. Nije ni čudno što imaš 1,5% trebal je minus da imaš. J*beo mi pas mater što sam ulazio u bilo šta sa tobom. Ovo je tvoja sramota, a moja - dodao je Munja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić