Šok na samom početku: Peja iznenadio Kadru budžetom, on mu nikad iskrenija sasuo sve u lice o vezi sa Enom Čolić! (VIDEO)

U toku je podela budžeta Jovana Pejića Peje. Prvi srednji budžet dao je Elvinu Kadriću.

- Povredilo me jer si rekao da me znaš kao poznanika, a ne kao prijatelja. Direktan si, treba više da učestvuješ. Donosiš dosta odluka, smatram da grešiš. Tvoj glas je ovde uvek ispoštovan, nikad ti niko ne upada u reč i mislim da možeš mnogo da kažeš. Dajem ti srednji bužet jer ti ne bih dao veliki, a ni mali. Bio si mi prijatelj, ne razgovaramo, ali mislim da si zaslužio srednji budžet - govorila je Peja.

- Tri puta sam te pitao da li ti se Ena sviđa i da li želiš da budeš sa njom, rekao si da nije za tebe. Primamio sam je sebi da bih to dao do znanja jer sam shvatio da je žena glumica i hteo sam da ti dam so znanja da je ukalana. Mogao si da kažeš da sam ti otvorio oči ili da sam te slagao. Smatram da sam ispravno odlučio i da će to da ti se pokaže. Moj mišljenje je da si ti zalutao i da nisi toliko jak za celu priču i da si trebao odmah da stopiraš. Dosta puta je sa mnom pričala i rekao sam da je napravila pogrešan izbor muškarca jer si ti pametan. Ja sam jedan kroz jedan čist prema tebi. Možemo da jedemo 10.000 puta, kod mene u kuću možeš da dođeš kad hoćeš, ali je mene tako život naučio i smatram da nisam pogrešio - odgovorio je Kadra.

Autor: A. Nikolić