Očitala joj lekciju: Milena otkrila od kada datira njen sukob sa Aleksandrom pa pomenula Karića (VIDEO)

Šok!

Naredna koja je nominovala bila je Milena Kačavenda:

- O Aleksandri nisam promenila mišljenje, ali Milosavin ulazak je sve promenio. Ona je prava majka koja je došla da brani svoje dete, i ja bih to uradila. Moram da kažem da je Milosava rekla da Aleksandra ne da Mileni da kažem svoje mišljenje, to jeste tačno, Aleksandra je izazvala sukob. Govorila si mnoge stvari za svoju majku da si morala da odeš od kuće sa 16 godina, da ti je majka uzimala novac. Smatram da si vrlo prevtljiva, pljuješ po bivšem a govorila si da ti je drug, a to što si ostavilia MIlovanu tolike dokaze, to mu je čudno. Meni si pretila, ali nemoj da zaboraviš te stvari. Setimo se ujaka, što se plašiš njega, a sada je super, za MIlovana nemam lepo mišljenje,a li mislim da je iskreniji od tebe. Nestabilna si, neurotična a sada taktiziraš sa majkom, a ona je jasna, a ti nisi,. Nemam lepo mišljenje o tebi, i to je to, stojim ja iza svojih reči - rekla je Milena.

- To je sve tačno, sa nekim stvarima se slažem sa nekim ne, ali eto, naš odnos je takav pa je takav - rekla je Aleksandra.

- Ja svesno radim sve, ona je meni pričala o Milovanu kako joj je pomagao i kako je brinuo o njoj. Moram da kažem da je ono što je Ivan rekao da ljudi napadaju Aleksandru zbog odnosa sa Ivanom, ali to nije tačno - rekla je Milena i dodala

- Krivić; Krvarić je osoba koja čeka svojih pet minuta, jka volim njega, Meni si tup, inteligentan si, pravičan, umereni u svemu, ostavljam njega.

