RAT NA VIŠE STRANA: Ivan pokušao da se opere od odnosa sa Aleksandrom, pa zaratio sa Kačavendom, Nikoliećva priznala da joj se on GADI (VIDEO)

Šok!

U toku rasprave o odnosu Aleksandre Nikolić i Ivana Marinkovića, Aleksandra je zaplakala pa je reč dobila Milena Kačavenda:

- ŠTo se klipa tiče, ja sam sa malim Urošem kometnarisala, da vrat nije za ljubljenje, to se sada vidi, o Terzi on je stara kanta i to je kod njega normalno. Mi smo sugerisali da to njoj ne treba, odnos sa njim joj nije dobro donelo, on je nju nazivao ku*vetinom - rekla je Milena.

- Nju je on vređao - rekao je Terza.

- Kada su tvoju devojku zvali ku*vom, ti si ćutao - rekla je Milena.

- Ja nikada nisam nazvao Aleksandru ku*vom, nisam bio Milovan koji ju je vređao - rekao je Ivan.

- Hteo si rijaliti priču sada jedi ta go*na. Ovog Terzu treba da bude blam, ti si u klipu - rekla je Milena.

- Ajde ti ćuti, tebe je Munja poljubio - rekao je Terza.

- Ne se*i bre - dodala je Milena.

- Ja sam se fokusirala na odnos Terze i MIlene - rekla je Aneli.

- To nema smisla, tebi je Terza je*ao dete ovde, a ti si mu prešla preko svega - govorila je MIlena.

- Ti samo vređaš, ništa drugo. Ja sam uvek u blizini, to jutro je bilo svega, a meni je Terza rekao da mu se Aleks sviđa. Kačavenda hoće Terzu za Sofiju. - rekla je Aneli

- Da li se tebi sviđa Aleksandra? - upitala je Ivana.

- Da sviđa mi se - priznao je Terza.

- Ivana, Aleksandra je bila najveća ku*va u kući a sada je podržavate - rekao je Ivan.

- Sada je jasno šta Ivan misli i radi Aleksandri, ona je sada uvidela šta sam joj ja govorila o tebi - rekla je Aneli.

- On sada okreće priču da bi ponizio Aleksandru da je mi kanalimo - dodala je Aneli.

- Ovaj čovek je nju vređao, vraćao joj na traume - vikao je Terza.

- ZAšto je ti nazivaš ku*vom sada - vikala je Milosava.

- Kajem se, zgadilo mi se sve. Nemam opravdanje, smučio mi se Ivan, smučilo mi se sve. Ja imam probleme od kako sam ušla u vezu sa njim, jednostavno sada mi se gadi Ivan, jer on potencira da sam ku*va - rekla je Aleksandra.

- On je sve radio za tebe, a ti ustaneš i kažeš da sanjaš Kariža - frekao je Kadra.

Autor: N.B.