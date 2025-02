Milosava rešeta: Milovana raskrinkala do gole kože, pa obelodanila detalje razgovora sa njegovom bivšom ženom! (VIDEO)

Ovaj potez Minić nije očekivao!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Milosavom Pravilović o njenom ulasku u ''Elitu 8'', ali i žestokim raspravama sa Milovanom Minićem.

- Mnogi kažu da ste počistili Milovana za crnim stolom? - upitao je Darko.

- Ja sam ovde došla sa istinom i došla sam da dokažem da čovek laže. Ja nemam šta drugo, došla sam da dam svojoj ćerki podršku i da joj pomognem. Moja ćerka je tu za ostale ratove i nek ih vodi - rekla je Milosava.

- Koliko je Aleksandri značila vaša podrška? - upitao je Darko.

- Ona pored mene postaje ratnik. Ja sam svašta u životu proživela i uvek sam se dizala - rekla je Milosava.

- Da li ste primetili da je Milovan klonuo duhom, da kuka kako više ne može. Čime ste ga vi to saterali u ćošak? - upitao je Darko.

- Sa pravom istinom i iza svake svoje reči stojim. On je klonuo duhom kada je čuo da sam se videla sa njegovom bivšom ženom Marijanom i ispričala sam mu neke dokaze. Njega to mnogo boli. Iza mene njegova žena, ali još i deset ljudi - rekla je Milosava-

- Koliko je dugo trajao vaš razgovor sa Marijanom? - upitao je Darko.

- Dugo, mi smo se već videle pre nego što je došla kod mene kući. Isteb priče je pričao i Aleksandri i Marijani. On je tražio način zbog dugova da uđe ovde, sad je našao način preko Aleksandre. Komšije su dolazile i opominjale ga kada je urlao na Aleksandru. Slušajte me sada dobro. Marijana je podnela zahtev za razvod braka, a ne on. Ona ne želi više nikad da ga vidi. Što se tiče Aleksandre, ona mi je rekla: ''Aleksandra govori celu istinu, sve što je pričao njoj, pričao je meni i mom detetu''. On Marijanu odveze da radi na bazen, a Aleksandru šalje na bazen. Kada je držao migrante, on je bio šef, a drugi su radili za njega. Ja za sve imam dokaze i preuzela sam mere. Aleksandra pita Milovana: ''Što je Marijana na bazenu?'', a on joj kaže: ''Otišla da se okupa'', a ustvari Marijana radila od jutra do mraka. Druga stvar, Milovan je izbacio Aleksandru iz stana koji su zajedno plaćali - rekla je Milosava.

Autor: N.P.